Советницу мэра Херсона Гандзюк привезли в Киевский ожоговый центр

Екатерина Гандзюк пройдет лечение от ожогов серной кислотой в Киеве

Советницу городского главы Херсона, общественного деятеля Екатерину Гандзюк, которую во вторник, 31 июля, облили серной кислотой, перевезли из Херсона в Киевский ожоговый центр. Об этом сообщили в эфире "112 Украина".

В настоящее время главный врач центра отказался комментировать состояние здоровья Гандзюк. По последней информации, предоставленной херсонскими врачами, она находится в стабильно тяжелом состоянии. Именно поэтому общественную деятельницу решили доставить в Киев самолетом санитарной авиации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как отметил заведующий ожоговым отделением областной клинической больницы Херсона Сергей Волченко, прогноз по Гандзюк сложный.

"С такими тяжелыми ожогами могут возникнуть осложнения. Течение болезни длительное и тяжелое. Там будут не только пересадки, я предвижу, что будет много восстановительных операций", - сказал Волков.

Напомним, как сообщало РБК-Украина 1 августа, советницу городского главы Херсона Екатерину Гандзюк, перевозят на лечение в Киев.

По данным полиции Харькова, следствие сейчас рассматривает нескольно версий нападения на Екатерину Гандзюк. В частности - преступление совершено в связи с ее служебной и общественной деятельностью. В рамках расследования полиция опросила жителей 250 квартир, которые могли быть свидетелями преступления. Также правоохранителями установлено 14 видеокамер, которые могли зафиксировать перемещение нападающего. С десяти камер уже снято видеоинформацию. Полиция распространила видео с одной из камер, где видно подозреваемого в совершении преступления.

По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, которое было обнародовано 1 августа, вещество, которым облили Гандзюк, является концентрированной серной кислотой. Полиция переквалифицировала данное преступление дважды - сначала с хулиганства на запугивание, потом - как покушение на убийство с особой жестокостью.