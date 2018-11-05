У поліції вважають достатнім наявність матеріалів для розкриття вбивства Гандзюк

Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

У поліції заявили, що матеріалів достатньо для того, щоб довести провину, в тому числі замовників

В Національній поліції України вважають, що у слідства достатньо матеріалів для повного розкриття вбивства радниці мера Херсона, активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Переконаний, що з урахуванням тих матеріалів, які сьогодні надала Нацполіція у виробництво слідчого Служби безпеки України, буде достатньо для того, щоб спільними зусиллями довести провину, в тому числі замовників", - сказав заступник голови Нацполиции Костянтин Бушуєв журналістам в понеділок в Києві.

Нагадаємо, напад на Гандзюк стався вранці 31 липня 2018 року - невідомий хлюпнув в активістку кислотою біля під'їзду її будинку, Гандзюк госпіталізували, а вже 1 серпня її перевезли з Херсона в Київський опіковий центр, у неї діагностували 30% опіків тіла. 4 листопада 2018 року в поліції повідомили, що Гандзюк померла в лікарні.

Правозахисні і громадські організації оприлюднили відкрите звернення з вимогою публічного звіту з розслідування справи вбитої активістки Катерини Гандзюк. Також вони вимагають відставки генпрокурора Юрія Луценка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Також в Європейській комісії заявили, що чекають від України ретельного розслідування справи про напад на Гандзюк.