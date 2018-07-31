В Херсоне облили кислотой чиновницу горсовета

Сообщается, что у Гандзюк серьезные ожоги

В Херсоне сегодня утром, 31 июля, неизвестный облил кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Екатерину Гандзюк. Об этом сообщил журналист Сергей Никитенко на своей странице в Facebook.

По его словам, неизвестный поджидал Гандзюк у подъезда и плеснул в нее кислотой.

"У нее серьезные ожоги", - написал Никитенко и добавил, что сейчас Гандзюк находится в больнице.

Отметим, Екатерина Гандзюк неоднократно критиковала областное управление Нацполиции Херсонской области и другие органы власти.

Напомним, в конце апреля неизвестные в центре Киева напали на депутата Верховной рады Мустафу Найема.

Кроме того, в Киеве избили нардепа Юрия Левченко. Как сообщалось, инцидент произошел сегодня на улице Половецкой в Шевченковском районе столицы во время демонтажа незаконных гаражей.

Сотрудники полиции установили, что работники благоустройства, согласно предписанию, проводили демонтаж гаражей. На место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк.

Позже полиция задержала нападавших.