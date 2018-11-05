Еврокомиссия призвала Украину удвоить силы в расследовании дела Гандзюк

Фото: Катерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

В Еврокомиссии ожидают, что Украина предпримет меры, которые уменьшат количество нападений на общественных активистов

В Европейской комиссии заявили, что ждут от Украины тщательного расследования дела о нападении на херсонскую общественную активистку Екатерину Гандзюк, которая 4 ноября скончалась в больнице. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии во время ежедневного брифинга, передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Мы ожидаем, что украинская власть удвоит усилия для быстрого и тщательного расследования этого дела, а также привлечет виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

Скриншот (twitter.com/RikardJozwiak)

Также во время брифинга подчеркнули, что Украина должна предпринять необходимые действия для уменьшения случаев нападений на общественных активистов и журналистов, которые ведут расследование.

Напомним, в воскресенье, 4 ноября, стало известно о смерти Екатерины Гандзюк. Позже полиция подтвердила факт ее смерти.

Кроме того, правоохранители переквалифицировали нападение на советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк на статью "Завершеное убийство" Уголовного кодекса Украины. Ответственным за нападение грозит от 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как сообщало РБК-Украина, нападение на Екатерину Гандзюк произошло утром 31 июля 2018 года. Мужчина ждал ее у подъезда, а когда женщина вышла - злоумышленник плеснул в нее кислотой. Гандзюк госпитализировали, а уже 1 августа ее перевезли в Киевский ожоговый центр.

Гандзюк получила ожоги 30% тела. Больше всего пострадали кожа головы, лицо, руки, ноги, грудная клетка. Также активистка получила ожог левого глаза.

Полицейские задержали 5 подозреваемых в покушении на активистку. Четверо из них сознались в совершении преступления.