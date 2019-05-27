Полиция остановила бунт заключенных в одесской колонии

Полиции удалось остановить бунт заключенных в Южной исправительной колонии № 51 в Одессе. Об этом заявил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

По словам Аброськина, бунт в колонии начали по указанию "воров в законе".

"Сегодня в Одессе по указанию "воров в законе" в исправительном учреждении осужденные совершили попытку захвата админздания и совершили поджог. Цель - дестабилизировать ситуацию, но благодаря грамотным действиям сотрудников Государственной уголовно-исполнительной службы и Национальной полиции Украины им этого не удалось сделать", - сообщил замглавы полиции.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о беспорядках в Южной исправительной колонии общего режима №51. По предварительной информации, внутри забаррикадировались около сотни заключенных. По уточненным данным, причиной бунта стало плохое питание.

В полиции сообщили, что в результате бунта в одесской колонии №51 пострадали четверо работников пенитенциарного учреждения.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что предварительно причиной бунта указываются обыски, которые проводили у осужденных. Заложниками бунтарей стали три медработника и три охранника, которые находились в локальных зонах колонии. Их уже освободили.