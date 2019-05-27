Поліція зупинила бунт ув'язнених в одеській колонії

Поліції вдалося зупинити бунт ув'язнених у Південній виправній колонії № 51 в Одесі. Про це заявив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін, повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

За словами Аброськіна, бунт в колонії почали за вказівкою "злодіїв в законі".

"Сьогодні в Одесі за вказівкою "злодіїв у законі" у виправній установі засуджені вчинили спробу захоплення адмінбудівлі і здійснили підпал. Мета - дестабілізувати ситуацію, але завдяки грамотним діям співробітників Державної кримінально-виконавчої служби та Національної поліції України їм цього не вдалося зробити", - повідомив заступник голови поліції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про заворушення в Південній виправній колонії загального режиму №51. За попередньою інформацією, всередині забарикадувалися близько сотні в'язнів. За уточненими даними, причиною бунту стало погане харчування.

У поліції повідомили, що в результаті бунту в одеській колонії №51 постраждали четверо працівників пенітенціарної установи.

Український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що попередньо причиною бунту зазначаються обшуки, які проводили у засуджених. Заручниками бунтарів стали три медпрацівника і три охоронці, які перебували в локальних зонах колонії. Їх вже звільнили.