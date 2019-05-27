Полиция остановила бунт заключенных в одесской колонии

Фото: беспорядки в одесской колонии (dumskaya.net)

Бунт в колонии заключенные начали по указанию "воров в законе"

Полиции удалось остановить бунт заключенных в Южной исправительной колонии № 51 в Одессе. Об этом заявил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

По словам Аброськина, бунт в колонии начали по указанию "воров в законе".

"Сегодня в Одессе по указанию "воров в законе" в исправительном учреждении осужденные совершили попытку захвата админздания и совершили поджог. Цель - дестабилизировать ситуацию, но благодаря грамотным действиям сотрудников Государственной уголовно-исполнительной службы и Национальной полиции Украины им этого не удалось сделать", - сообщил замглавы полиции.

Одеса В’ячеслав #Аброськін: Поліції вдалося зупинити заколот у колонії, який розпочали за вказівкою «злодіїв у законі» Сьогодні в Одесі за вказівкою «злодіїв в законі» у виправній установі засуджені здійснили спробу захоплення адмінбудівлі та зробили підпал. Мета - дестабілізувати ситуацію, але завдяки грамотним діям працівників ДКВС та Національної поліції України їм цього не вдалося зробити. Vyacheslav Abroskin Національна поліція України Поліція Одеської області Опубліковано МВС України Понеділок, 27 травня 2019 р.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о беспорядках в Южной исправительной колонии общего режима №51. По предварительной информации, внутри забаррикадировались около сотни заключенных. По уточненным данным, причиной бунта стало плохое питание.

В полиции сообщили, что в результате бунта в одесской колонии №51 пострадали четверо работников пенитенциарного учреждения.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что предварительно причиной бунта указываются обыски, которые проводили у осужденных. Заложниками бунтарей стали три медработника и три охранника, которые находились в локальных зонах колонии. Их уже освободили.