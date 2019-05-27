Поліція зупинила бунт ув'язнених в одеській колонії

Фото: заворушення в одеській колонії (dumskaya.net)

Бунт в колонії ув'язнені почали за вказівкою "злодіїв в законі"

Поліції вдалося зупинити бунт ув'язнених у Південній виправній колонії № 51 в Одесі. Про це заявив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін, повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

За словами Аброськіна, бунт в колонії почали за вказівкою "злодіїв в законі".

"Сьогодні в Одесі за вказівкою "злодіїв у законі" у виправній установі засуджені вчинили спробу захоплення адмінбудівлі і здійснили підпал. Мета - дестабілізувати ситуацію, але завдяки грамотним діям співробітників Державної кримінально-виконавчої служби та Національної поліції України їм цього не вдалося зробити", - повідомив заступник голови поліції.

Одеса в'ячеслав #Аброськін: Поліції вдалося зупинити заколот у колонії, який розпочали за вказівкою «злодіїв у законі» Сьогодні в Одесі за вказівкою «злодіїв у законі» у виправній установі засуджені здійснили спробу захоплення адмінбудівлі та нікого підпал. Мета - дестабілізувати ситуацію, але завдяки грамотним діям працівників ДКВС та Національної поліції України їм цього не вдалося зробити. Vyacheslav Abroskin Національна поліція України Поліція Одеської області Опубліковано МВС України Понеділок, 27 травня 2019 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про заворушення в Південній виправній колонії загального режиму №51. За попередньою інформацією, всередині забарикадувалися близько сотні в'язнів. За уточненими даними, причиною бунту стало погане харчування.

У поліції повідомили, що в результаті бунту в одеській колонії №51 постраждали четверо працівників пенітенціарної установи.

Український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що попередньо причиною бунту зазначаються обшуки, які проводили у засуджених. Заручниками бунтарів стали три медпрацівника і три охоронці, які перебували в локальних зонах колонії. Їх вже звільнили.