ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В полиции осталась единственная версия пожара в дома Гонтаревой

Новости » Происшествия    17.09.2019 - 22:57
В полиции осталась единственная версия пожара в дома Гонтаревой
Фото: сгоревший дом Гонтаревой (kv.npu.gov.ua)

Полиция исключила все версии, кроме одной

После просмотра записей с камер наблюдения правохранители исключили все версии поджога в доме бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой, кроме умышленного поджога. Об этом в эфире программы "Нині вже" на hromadske заявил руководитель пресс-службы Нацполиции в Киевской области Николай Жукович.

Он рассказал, что на камерах наблюдения видно, как неизвестный человек устроил пожар на територии вокруг дома.

"Неизвестный перекидывал какие-то два чемодана через забор и потом бросил зажигательное устройство, в результате чего загорелись эти чемоданы и затем огонь перекинулся на беседку, которая там рядом стояла и от нее загорелся уже весь дом", - заявил он.

В то же время, Жукович добавил, что пока содержание чемоданов неизвестно, проводится соответствующая экспертиза. Кроме того, он добавил, что следователи сейчас ищут другие возможные видеозаписи, на которых зафиксированы злоумышленники.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка проведет в среду, 18 сентября, совместное совещание прокуроров и следователей с целью расследования пожара в доме Гонтаревой.

Напомним, 17 сентября неизвестные подожгли дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Дом полностью сгорел.

Посольство США в Украине призвало найти виновных в поджоге дома. В представительстве ЕС заявили, что такие действия являются неприемлемыми.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе СБУ Ивану Баканову присоединиться к расследованию факта поджога дома бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Поджог дома Гонтаревой будет расследовать СБУ Послы G7 отреагировали на поджог дома Гонтаревой
Новости Украины поджогГонтарева
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь