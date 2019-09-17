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У поліції залишилася єдина версія пожежі в будинку Гонтарєвої

Новини » Надзвичайні події    17.09.2019 - 22:57
У поліції залишилася єдина версія пожежі в будинку Гонтарєвої
Фото: згорілий будинок Гонтарєвої (kv.npu.gov.ua)

Поліція виключила всі версії, крім однієї

Після перегляду записів з камер спостереження правоохоронці виключили всі версії підпалу будинку колишньої глави Національного банку Валерії Гонтарєвої, крім умисного підпалу. Про це в ефірі програми "Нині вже" на hromadske заявив керівник прес-служби Нацполіції в Київській області Микола Жукович.

Він розповів, що на камерах спостереження видно, як невідомий чоловік влаштував пожежу на території навколо будинку.

"Невідомий перекидав якісь дві валізи через паркан і потім кинув запальний пристрій, внаслідок чого загорілися ці валізи і потім вогонь перекинувся на альтанку, яка там поруч стояла і від неї загорівся вже весь будинок", - заявив він.

У той же час, додав Жукович, що поки вміст валіз невідомо, проводиться відповідна експертиза. Крім того, він додав, що слідчі зараз шукають інші можливі відеозаписи, на яких зафіксовані зловмисники.

Раніше повідомлялося, що генеральний прокурор Руслан Рябошапка проведе в середу, 18 вересня, спільну нараду прокурорів і слідчих з метою розслідування пожежі в будинку Гонтарєвої.

Нагадаємо, 17 вересня невідомі підпалили будинок екс-глави НБУ Валерії Гонтарєвої. Будинок повністю згорів.

Посольство США в Україні призвало знайти винних у підпалі будинку. У представництві ЄС заявили, що такі дії є неприйнятними.

Президент України Володимир Зеленський доручив голові СБУ Івану Баканову приєднатися до розслідування факту підпалу будинку колишнього голови Національного банку України Валерії Гонтарєвої.

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