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Полицейские прекратили деятельность более 5 тысяч игровых заведений

Новости » Общество     20.12.2019 - 19:32
Полицейские прекратили деятельность более 5 тысяч игровых заведений
Иллюстративное фото (unsplash.com)

До конца дня должны прекратить деятельность всех нелегальных игорных заведений

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность почти 5,3 тысяч игровых заведений в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

Как сообщается, полицейские изъяли оборудование примерно на 50 млн гривен.

"Полицейские пресекли деятельность почти 5300 игровых заведений. Изъято оборудование примерно на 50 миллионов гривен. Отработка продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 15:00, сотрудники правоохранительных органов отработали более 500 игорных заведений во всех регионах Украины. По состоянию на 7:00 по результатам отработки было закрыто 152 заведения, полицейские изъяли оборудование на 46 млн гривен.

Кроме того, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что на выполнение решения правительства правоохранители до конца дня должны прекратить деятельность игорных заведений.

Добавим, что СБУ и полиция приостановили доступ украинских интернет-пользователей к функционированию 154 сайтов, через которые предоставляли услуги азартных игр в онлайн-казино.

19 декабря Верховная рада приняла решение о направлении на доработку законопроекта о легализации игорного бизнеса. За такое решение проголосовали 243 нардепа. Однако принятие законопроекта в первом чтении поддержали лишь 213 народных избранников.

Полиция прекратила деятельность более 150 онлайн-казино Полиция закрыла более 500 игорных заведений по Украине
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