Поліцейські припинили діяльність понад 5 тисяч ігрових закладів

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До кінця дня повинні припинити діяльність усіх нелегальних гральних закладів

Співробітники правоохоронних органів припинили діяльність майже 5,3 тисяч ігрових закладів в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України в Facebook.

Як повідомляється, поліцейські вилучили обладнання приблизно на 50 млн гривень.

"Поліцейські припинили діяльність майже 5300 ігрових закладів. Вилучено обладнання приблизно на 50 мільйонів гривень. Відпрацювання триває", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на 15:00, співробітники правоохоронних органів відпрацювали більше 500 гральних закладів у всіх регіонах України. Станом на 7:00 за результатами відпрацювання було закрито 152 закладу, поліцейські вилучили обладнання на 46 млн гривень.

Крім того, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляв, що на виконання рішення уряду правоохоронці до кінця дня повинні припинити діяльність гральних закладів.

Додамо, що СБУ і поліція призупинили доступ українських інтернет-користувачів до функціонування 154 сайтів, через які надавали послуги азартних ігор в онлайн-казино.

19 грудня Верховна рада ухвалила рішення про направлення на доопрацювання законопроекту про легалізацію грального бізнесу. За таке рішення проголосували 243 нардепа. Однак прийняття законопроекту в першому читанні підтримали лише 213 народних обранців.