Полиция прекратила деятельность более 150 онлайн-казино

Иллюстративное фото (npu.gov.ua)

Деятельность сайтов была связана с использованием банковских счетов России

Служба безопасности Украины (СБУ) и полиция приостановила доступ украинских интернет-пользователей к функционированию 154 сайтов, через которые предоставлялись услуги азартных игр в онлайн-казино. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО в Facebook.

Как сообщается, в течение октября - декабря 2019 года Аппаратом СНБО Украины организовано комплексную работу по обеспечению кибербезопасности государства в сфере игорного бизнеса.

"Благодаря этому СБУ и полицией было обнаружено деятельность 14 поставщиков услуг интернета и компаний, предоставляющих услуги по размещению оборудования, данных и web-сайтов, которые способствовали незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр в электронном (виртуальном) казино", - говорится в сообщении.

В связи с этим было приостановлено доступ украинских интернет-пользователей к функционированию 154 сайтов, через которые предоставлялись услуги азартных игр в онлайн-казино.

"Стоит отметить, что противоправная деятельность этих сайтов была связана с использованием банковских счетов в Российской Федерации, с помощью которых обеспечивалось отмывания денежных средств, полученных от азартных игр. Таким образом, действия таких субъектов подпадают, в частности, под действие статей по финансированию терроризма, отмывания средств и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 15:00, сотрудники правоохранительных органов отработали более 500 игорных заведений во всех регионах Украины. По состоянию на 7:00 по результатам отработки было закрыто 152 заведения, полицейские изъяли оборудование на 46 млн гривен.

Кроме того, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что на выполнение решения правительства правоохранители до конца дня должны прекратить деятельность игорных заведений.