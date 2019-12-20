Полиция закрыла более 500 игорных заведений по Украине

Иллюстративное фото (npu.gov.ua)

До конца дня должны прекратить деятельность всех нелегальных игорных заведений

Полицейские, по состоянию на 15:00, отработали более пол тысячи игорных заведений во всех регионах Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Отмечается, что мобильные группы продолжают работу. Граждан просят в случае выявления функционирования таких заведений сообщать информацию на спецлинию "102".

По состоянию на 7 часов утра по результатам отработки было закрыто 152 заведения, полицейские изъяли оборудование на 46 миллионов гривен.

Кроме того, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что на выполнение решения правительства правоохранители до конца дня должны прекратить деятельность игорных заведений.

"Теперь все государственные лотереи лишаются возможности использовать свои электронные системы. В связи с этим, необходимо создать постоянно действующие мобильные группы следственных подразделений и ДВР на местах. Данные группы должны противодействовать, выявлять и документировать незаконный игровой бизнес", - подчеркнули в МВД.

РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что из-за провала принятия закона о легализации игорного бизнеса в Украине будут закрыты все игровые залы.

Напомним, после провала голосования в Верховной Раде Кабмин сегодня запретил игорный бизнес под видом лотерей.