Рада изменила требования к назначению судьи КСУ в законе о полномочиях старост

Верховная рада изменила требования к судьям Конституционного суда Украины. Народные депутаты предусмотрели эту норму в законопроекте №4535 о новых полномочиях поселковых старост.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
Нардепы внесли изменение в статью 11 закона "О Конституционном суде Украины".
Теперь эта статья закона выглядит следующим образом. Судья КСУ должен соответствовать критерию политической нейтральности. Он не может принадлежать к политическим партиям или профессиональным союзам, публично проявлять привязанность к ним, участвовать в любой политической деятельности.
Судьей КСУ не может быть назначено на должность лицо, которое на день назначения имеет гражданство другого государства.
Кроме того, судья Конституционного суда не может совмещать свою должность с любой должностью в органе государственной власти или органе местного самоуправления, органе профессионального юридического самоуправления, со статусом народного депутата, депутата Верховного совета Крыма, областного, районного, городского, районного в городе, сельского, поселкового совета.
Также свою деятельность судья не может совмещать с другим представительным мандатом, с адвокатской деятельностью, с предпринимательской деятельностью, занимать любые другие оплачиваемые должности, выполнять любую другую оплачиваемую работу или получать иное вознаграждение.
Исключением является осуществление преподавательской, научной или творческой деятельности и получение вознаграждения за нее.
Судья КСУ также не может входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета юридического лица, которое имеет целью получение прибыли.
Подчеркнем, из закона убрали норму, согласно которой судьей КСУ не может быть назначено лицо, которое на день назначения:
Таким образом, действующий народный депутат может стать судьей КСУ без предварительного сложения мандата.
Отметим, данной нормы не было в редакции закона к первому чтению. Правку ставили на подтверждение, и она получила поддержку в сессионном зале.
Напомним, ранее сегодня ВР приняла за основу доработанный законопроект №4533 о реформе Конституционного суда Украины. В документе сохранен существующий порядок принятия решений КСУ.
Как писало РБК-Украина, ранее президент Владимир Зеленский своим указом фактически лишил полномочий главу Конституционного суда Александра Тупицкого.
Подробнее о конституционном кризисе и увольнении главы КСУ читайте в материале РБК-Украина "Мятежная Фемида. Как Зеленский решил конституционный кризис и что ждет КСУ".