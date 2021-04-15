Рада изменила требования к назначению судьи КСУ в законе о полномочиях старост

Нардепы внесли изменение в статью 11 закона "О Конституционном суде Украины".

Теперь эта статья закона выглядит следующим образом. Судья КСУ должен соответствовать критерию политической нейтральности. Он не может принадлежать к политическим партиям или профессиональным союзам, публично проявлять привязанность к ним, участвовать в любой политической деятельности.

Судьей КСУ не может быть назначено на должность лицо, которое на день назначения имеет гражданство другого государства.

Кроме того, судья Конституционного суда не может совмещать свою должность с любой должностью в органе государственной власти или органе местного самоуправления, органе профессионального юридического самоуправления, со статусом народного депутата, депутата Верховного совета Крыма, областного, районного, городского, районного в городе, сельского, поселкового совета.

Также свою деятельность судья не может совмещать с другим представительным мандатом, с адвокатской деятельностью, с предпринимательской деятельностью, занимать любые другие оплачиваемые должности, выполнять любую другую оплачиваемую работу или получать иное вознаграждение.

Исключением является осуществление преподавательской, научной или творческой деятельности и получение вознаграждения за нее.

Судья КСУ также не может входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета юридического лица, которое имеет целью получение прибыли.

Подчеркнем, из закона убрали норму, согласно которой судьей КСУ не может быть назначено лицо, которое на день назначения:

является членом или занимает должность в политической партии, другой организации, имеющей политические цели или участвует в политической деятельности;

является избранным на выборную должность в органе государственной власти или органе местного самоуправления, имеет представительский мандат;

участвует в организации или финансировании политической агитации или иной политической деятельности.

Таким образом, действующий народный депутат может стать судьей КСУ без предварительного сложения мандата.

Отметим, данной нормы не было в редакции закона к первому чтению. Правку ставили на подтверждение, и она получила поддержку в сессионном зале.