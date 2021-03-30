Мятежная Фемида. Как Зеленский решил конституционный кризис и что ждет КСУ

Президент Владимир Зеленский своим указом фактически лишил полномочий главу Конституционного суда Александра Тупицкого. Это решение может положить конец затянувшемуся противостоянию между главой государства и судьями КСУ. Подробнее – ниже в материале РБК-Украина.

Острая фаза этой "войны" началась 27 октября 2020 года, тогда Конституционный суд отменил ключевые нормы электронного декларирования. Это резонансное решение заблокировало на время проверку всех е-деклараций чиновников и вызвало недовольство западных партнеров Украины.

Парламенту пришлось срочно возвращать в законодательство удаленные нормы, а президент Зеленский и вовсе предложил распустить "мятежный" суд. Тем более, что недовольство его решениями в провластной команде возникло задолго до этого. Еще осенью и зимой 2019 года КСУ фактически затормозил "турборежим" Зе-команды и завернул ряд ее конституционных инициатив.

Не добавили популярности Конституционному суду и его неоднозначные решения с критикой норм закона о Национальном антикоррупционном бюро. При этом ни Конституция, ни закон о КСУ не дает кому-либо права уволить судей этого суда. Эти полномочия с 2016 года есть только у самих судей-конституционалистов.

Максимальная защищенность "слуг Фемиды" поставила перед Офисом президента достаточно сложную задачу. В ходе почти трехмесячной борьбы с КСУ команде власти для ее решения пришлось задействовать не только законодательные инструменты, но и силовой блок.

Охота на председателя

В конце декабря 2020 года правоохранители припомнили Тупицкому старое дело о завладении активам Зуевского энергомеханического завода. Это предприятие, которое сейчас расположено на оккупированной территории Донецкой области, в 2009-2010 году сменило собственников. По данным Государственного бюро расследований (ГБР) и Офиса генпрокурора, этот процесс происходил незаконно, и к нему якобы причастен Тупицкий, бывший тогда главой Донецкого апелляционного хозяйственного суда.

ГБР в ответе на запрос РБК-Украина сообщило, что расследование по этому эпизоду было начато в апреле 2013 года и продолжается до сих пор. Сроки следствия, которое ведет "майдановский департамент" бюро, недавно суд продлил еще на два месяца – до 28 мая.

Тупицкий остается подозреваемым по двум статьям Уголовного кодекса – "дача заведомо ложных показаний" и "принуждение свидетеля к отказу от дачи показаний". Впрочем, сроки давности по этим не тяжким преступлениям уже истекли, и тюрьма главе КСУ не грозит.

Но это не стало препятствием для того, чтобы впервые в украинской истории президент отстранил судью Конституционного суда от должности на время следствия. Соответствующий указ Зеленский подписал 29 декабря 2020 года, а через два месяца продлил его действие до 28 марта текущего года.

За день до этой даты глава государства фактически лишил полномочий Тупицкого, а также его ближайшего соратника в Конституционном суде Александра Касминина. Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича от 2013 года об их назначении судьями.

Александр Тупицкий стал фигурантом уголовных производств (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил РБК-Украина, что это сделано законно. Основанием стало решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об "аудите" всех указов Януковича, которые потенциально могут нести угрозу государству.

Вениславский указал на историю с оформлением земельного участка Тупицкого в оккупированном Россией Крыму, а также на его особое мнение по "референдуму" на полуострове. Мол, это демонстрирует его пророссийскую позицию и противоречит интересам "национального суверенитета Украины".

"Пусть теперь сами те, кто допускал такие антиукраинские действия, почувствуют на себе действие указа президента", – добавил представитель Зеленского.

Депутат уверен, что специальных заседаний Большой палаты Конституционного суда для рассмотрения указа президента не требуется (Тупицкий своим распоряжением от 29 марта созвал КСУ на 12 апреля, – ред.), а Касминин с Тупицким уже потеряли свой статус судей де-факто. В ближайшее время Офис президента планирует объявить конкурс на их места.

Адвокат главы КСУ Константин Дорошенко заявил изданию, что его клиент не желает пока что публично и подробно выражать свою позицию касательно указа Зеленского. "Но, конечно же, мы считаем его незаконным", – добавил защитник.

Предыдущие указы об отстранении Тупицкого его адвокаты пытались обжаловать в Верховном Суде, но пока что безуспешно. ВС отметил, что не в праве оценивать соответствующие решения главы государства и перенаправил истцов в Конституционный суд.

Учитывая медлительность украинской судебной системы и то, что девятилетний срок полномочий Тупицкого и так истекает в мае следующего года, его шансы успешно обжаловать указ Зеленского и вернуть себе мантию судьи КСУ выглядят минимальными.

Более того, кроме уголовных дел, его также пытаются привлечь к административной ответственности. В феврале и марте Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) составило на Тупицкого сразу три административных протокола за конфликт интересов.

Суд на паузе

Несмотря на отсутствие Тупицкого, которого охрана КСУ с начала года не пускала в здание, Конституционный суд так и не смог выйти из состояния "летаргического сна". С конца октября прошлого года, после резонансного решения по е-декларированию судьи не вынесли ни одного решения, а с 22 марта и вовсе ушли на карантин и перешли в режим "дистанционной работы".

"Ситуация ненормальная, фактически четыре месяца КСУ свои полномочия не исполняет. Да, было то скандальное решение (по е-декларированию, – ред.), но это не означает, что после него суд должен наглухо заблокироваться и не выносить вообще никаких решений", – сказала представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря ("Слуга народа") в комментарии РБК-Украина.

Депутат отметила, что сейчас КСУ загружен делами и обязан их оперативно рассматривать.

Ее коллега по парламенту Федор Вениславский не согласен, что суд "простаивает". Он обращает внимание, что судьи работают в коллегиях и выносят много "технических" решений. Например, продлевают сроки рассмотрения жалоб, соглашаются или отказываются открывать конституционные производства.

"Говорить, что КСУ заблокирован, абсолютно неправильно. Но да, есть определенные старания от ближайших сторонников и соратников Тупицкого каким-либо образом затягивать рассмотрение дел, это очевидно", – сказал представитель президента.

Более того, по его информации, судьи уже подготовили проекты решений по ряду конституционных представлений, которые могут быть приняты на ближайших заседаниях. Каких именно вопросов они касаются, Вениславский уточнить отказался.

Представитель президента не считает, что КСУ заблокирован (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Сами судьи также пеняют на ряд объективных обстоятельств, мешающих им вернуться в привычный режим работы. Так, судья Игорь Слиденко в комментарии изданию отметил, что к началу марта деятельность суда только-только начала налаживаться, но карантин нарушил все планы.

Судья Виктор Кичун, которого парламент назначил на эту должность только месяц назад, говорит, что нужно восстановить не только нормальный режим работы КСУ, но и доверие к этой институции. По его мнению, этому поспособствуют "справедливые для общества" решения.

"Надо выносить решения, которые объединяют. Я считаю, что таким могло бы стать, например, решение о языке (имеется в виду закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", – ред.). Чтобы показать сплоченность, чтобы не было групп интересов, чтобы показать, что мы все представители в КСУ от украинского народа", – заявил судья РБК-Украина.

Еще один момент, который, по словам Кичуна, порождает неприязнь людей к Конституционному суду – это "необоснованно высокая" зарплата судей. В среднем она составляет около 300 тысяч гривен в месяц.

"Это, знаете ли, тоже является дополнительным элементом ненависти к судьям КСУ, что они, мол, получают гигантские зарплаты, а выносят такие сомнительные решения", – добавил он.

Выйти из карантина суд планирует ближе к середине апреля. До этой поры никаких решений от него ожидать не стоит, ведь "дистанционная работа" не предусматривает онлайн заседаний служителей конституционной Фемиды.

Помощь от Европы

Параллельно с расследованиями правоохранителей со стороны власти велась и законодательная работа, чтобы приструнить "мятежный" суд. Первоначальная инициатива Зеленского с роспуском всего состава КСУ не нашла поддержки в парламенте. Потому была создана рабочая группа для подготовки компромиссного варианта.

В конце декабря депутаты от правоохранительного и правового комитетов Рады представили результат своей работы – законопроект "О конституционной процедуре". В нем прописаны все аспекты деятельности суда, в том числе по расширению оснований для привлечения судей КСУ к дисциплинарной ответственности. Среди других новшеств – повышение минимально необходимого кворума для принятия решений с 10 до 12 судей и введение автоматизированной системы распределения дел.

Для снятия всех сомнений среди депутатов и юристов этот законопроект отправили на анализ в комиссию Совета Европы "За демократию через право" (Венецианская комиссия). Свой вердикт европейцы огласили 22 марта. В целом они поддержали документ, но предоставили ряд рекомендаций, которые, по их мнению, усилят независимость и авторитет Конституционного суда.

Среди них совет для украинских властей привлечь международных экспертов к процедуре назначения судей Конституционного суда. Кроме того, "Венецианская комиссия" предлагает сделать кворум для принятия решений в КСУ не постоянным, а "плавающим", то есть в зависимости от количества присутствующих судей.

Рада собирается решить проблемные вопросы в работе КСУ (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Ольга Совгиря, один из авторов этого законопроекта, считает, что многие пожелания "Венецианки" можно будет учесть при доработке документа. По ее мнению, главное, что комиссия Совета Европы позитивно отнеслась к инициативе украинских депутатов и не сочла ее посягательством на независимость органа конституционной юрисдикции.

Правда, рекомендация о "международниках", отметила депутат, в ближайшее время вряд ли будет реализована.

"Пожелание "Венецианки" привлечь международных экспертов, оно сейчас, как бы это сказать, не разрабатывается нами. Мы его услышали, мы его не отбрасываем, но мы работаем пока что в другом направлении", – уточнила она.

Совгиря уверена, что после выводов Комиссии у депутатов Рады больше нет аргументов, чтобы не поддержать законопроект о конституционной процедуре. По ее прогнозам, документ вполне реально принять до конца весны. Она уверена, что после вступления закона в силу, "конституционный кризис" больше не повторится.

"То, что происходит, стало возможным из-за наличия дыр в законе о КСУ. Понимаете, он дырявый, он слишком общий. И эти слишком общие положения можно использовать в своих интересах, что и делал Конституционный суд", – сказала парламентарий.

Представитель президента Федор Вениславский также приветствует выводы "Венецианской комиссии" и считает все ее замечания и рекомендации "адекватными". По его мнению, именно этот законопроект будет одним из первых поставлен на голосование, когда Рада выйдет из карантина.

В самом суде решение европейской инстанции комментируют более сдержанно. Судья Игорь Слиденко, который и был докладчиком в деле по отмене е-декларирования, воспринял советы "Венецианки" с определенным скепсисом.

"Честно говоря, после всех этих событий я выводы или "opinion" (мнение, – ред.) "Венецианской комиссии" всерьез не воспринимаю. Почему? Потому что мне кажется что она смотрит на все эти проблемы несколько односторонне", – заявил он.

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Команда Владимира Зеленского все чаще в конфликтных ситуациях прибегает к инструменту "политико-правовых" решений. Увольнение главы КСУ, очевидно, из их числа. Нельзя сказать, что это новый подход – с переменным успехом его использовали и другие президенты. Правда, нередко спустя годы суды отменяли такие решения.