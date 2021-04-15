Рада змінила вимоги до призначення судді КСУ у законі про повноваження старост

Верховна рада змінила вимоги до суддів Конституційного суду України. Народні депутати передбачили цю норму у законопроекті №4535 про нові повноваження селищних старост.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
Нардепи внесли зміну до статті 11 закону "Про Конституційний суд України".
Тепер ця стаття закону виглядає наступним чином. Суддя КСУ має відповідати критерію політичної нейтральності. Він не може належати до політичних партій чи професійних спілок, публічно виявляти прихильність до них, брати участь у будь-якій політичній діяльності.
Суддею КСУ не може бути призначена на посаду особа, яка на день призначення має громадянство іншої держави.
Крім того, суддя Конституційного суду не може суміщати свою посаду з будь-якою посадою в органі державної влади або органі місцевого самоврядування, органі професійного правничого самоврядування, зі статусом народного депутата, депутата Верховної ради Криму, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради.
Також свою діяльність суддя не може суміщати з іншим представницьким мандатом, з адвокатською діяльністю, з підприємницькою діяльністю, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати будь-яку іншу оплачувану роботу або отримувати іншу винагороду.
Винятком є здійснення викладацької, наукової чи творчої діяльності та отримання винагороди за неї.
Суддя КСУ також не може входити до складу керівного органу чи наглядової ради юридичної особи, що має на меті одержання прибутку.
Підкреслимо, із закону прибрали норму, згідно з якою суддею КСУ не може бути призначена особа, яка на день призначення:
Таким чином, діючий народний депутат може стати суддею КСУ без попереднього складання мандату.
Відзначимо, даної норми не було в редакції закону до першого читання. Правку ставили на підтвердження, і вона отримала підтримку в сесійній залі.
Нагадаємо, раніше сьогодні ВР прийняла за основу доопрацьований законопроект №4533 про реформу Конституційного суду України. У документі збережений існуючий порядок прийняття рішень КСУ.
Як писало РБК-Україна, раніше президент Володимир Зеленський своїм указом фактично позбавив повноважень главу Конституційного суду Олександра Тупицького.
Детальніше про конституційну кризу і звільнення голови КСУ читайте в матеріалі РБК-Україна "Бунтівна Феміда. Як Зеленський вирішив конституційну кризу і що чекає КСУ".