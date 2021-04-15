Рада змінила вимоги до призначення судді КСУ у законі про повноваження старост

Нардепи внесли зміну до статті 11 закону "Про Конституційний суд України".

Тепер ця стаття закону виглядає наступним чином. Суддя КСУ має відповідати критерію політичної нейтральності. Він не може належати до політичних партій чи професійних спілок, публічно виявляти прихильність до них, брати участь у будь-якій політичній діяльності.

Суддею КСУ не може бути призначена на посаду особа, яка на день призначення має громадянство іншої держави.

Крім того, суддя Конституційного суду не може суміщати свою посаду з будь-якою посадою в органі державної влади або органі місцевого самоврядування, органі професійного правничого самоврядування, зі статусом народного депутата, депутата Верховної ради Криму, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради.

Також свою діяльність суддя не може суміщати з іншим представницьким мандатом, з адвокатською діяльністю, з підприємницькою діяльністю, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати будь-яку іншу оплачувану роботу або отримувати іншу винагороду.

Винятком є здійснення викладацької, наукової чи творчої діяльності та отримання винагороди за неї.

Суддя КСУ також не може входити до складу керівного органу чи наглядової ради юридичної особи, що має на меті одержання прибутку.

Підкреслимо, із закону прибрали норму, згідно з якою суддею КСУ не може бути призначена особа, яка на день призначення:

є членом або обіймає посаду в політичній партії, інший організації, що має політичну мету або бере участь у політичній діяльності;

є обраною на виборну посаду в органі державної влади або органі місцевого самоврядування, має представницький мандат;

бере участь в організації або фінансуванні політичної агітації або іншої політичної діяльності.

Таким чином, діючий народний депутат може стати суддею КСУ без попереднього складання мандату.

Відзначимо, даної норми не було в редакції закону до першого читання. Правку ставили на підтвердження, і вона отримала підтримку в сесійній залі.