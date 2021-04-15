Рада приняла за основу доработанную реформу КСУ
Верховная рада приняла за основу доработанный законопроект №4533 о реформе Конституционного суда Украины. В документе сохранен существующий порядок принятия решений КСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
Документ поддержали 238 нардепов.
Согласно закону, решение судьи КСУ принимают десятью голосами. Также остается кворум судей КСУ - 12 присутствующих.
Подчеркнем, в предыдущей редакции предлагалось принимать решения двумя третями от состава суда (12 судей), поскольку это абсолютное большинство.
Документ также предлагает ввести прозрачную процедуру привлечения судей КСУ к дисциплинарной ответственности с градацией дисциплинарных взысканий в зависимости от тяжести совершенного судьей правонарушения.
Суд уполномочивают нормировать процедуру рассмотрения вопросов, которые не урегулированы данным законом, однако запрещается принятие подзаконных актов, которые противоречили бы документу.
Вводятся более гибкие правила изложения судьями КСУ отдельных мыслей.
Напомним, в начале апреля комитет Рады по вопросам правовой политики поддержал этот закон и рекомендовал одобрить его за основу.
Как писало РБК-Украина, ранее первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук выразил надежду, что Рада может принять закон о реформе КСУ до конца текущей сессии.
Подчеркнем, Венецианская комиссия обнародовала заключение по законопроекту о конституционной процедуре. Комиссия дала положительную оценку положений законопроекта и высказала свои предложения по его доработке.
Так, в конце января нардепы направили документ на повторное первое чтение в комитет.