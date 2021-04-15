В Украине поселковым старостам предоставили эффективные функции

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовали 239 парламентариев.

Сейчас старост назначают советы по представлению главы общины. Одобренный закон предусматривает, что старосту утверждает сельский, поселковый, городской совет на срок его полномочий по предложению соответствующего сельского, поселкового, городского главы. Предложение вносится по результатам общественного обсуждения (общественных слушаний, собраний граждан, других форм консультаций с общественностью), проведенного в рамках соответствующего старостинского округа.

Кандидатура старосты вносится на общественное обсуждение и считается согласованной с жителями соответствующего старостинского округа, если в результате общественного обсуждения получила такую ​​поддержку в этом округе:

с числом жителей до 1500 - более 20 процентов голосов жителей от общего количества жителей соответствующего старостинского округа, которые являются гражданами Украины и имеют право голоса на выборах;

с количеством жителей от 1500 до 10000 - более 17 процентов голосов;

с числом жителей от 10 тысяч до 20 тысяч - более 14 процентов голосов;

с числом жителей от 20 тысяч до 30 тысяч - свыше 10 процентов голосов;

с числом жителей более 30 тысяч - более 7 процентов голосов жителей.

В документе прописано, что староста не будет входить в исполнительный комитет совета, но будет иметь много полномочий:

право совещательного голоса,

право присутствовать на заседании исполкома, на сессии,

представлять интересы жителей своего старостинского округа,

участвовать в подготовке предложений к проекту бюджета общины.

Ожидается, что староста будет отчитываться не только перед советом общины, но и перед жителями старостинского округа.

Заслушивание отчета старосты перед жителями старостинского округа происходит на открытой встрече, таким образом, который позволяет жителям задать вопрос, высказать замечания и внести предложения. Информация о встрече, а также письменный отчет старосты публикуются на официальном сайте сельского, поселкового, городского совета и размещаются в помещении совета не позднее чем за семь календарных дней до дня проведения встречи.

Староста не будет иметь права работать по совместительству даже на общественных началах, заниматься предпринимательской деятельностью и получать от этого прибыль. Под запрет не попадают преподавательская, научная или творческая работа во внерабочее время.