ua en ru
Сб, 12 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Покровський напрямок перетворюється на катастрофу для росіян, - АТЕШ

Субота 12 жовтня 2024 01:25
UA EN RU
Покровський напрямок перетворюється на катастрофу для росіян, - АТЕШ Фото: армія РФ зазнає катастрофічних втрат на Донбасі (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Росія зазнає колосальних втрат особового складу на найгарячішому напрямку в Донецькій області. Лікарні переповнені пораненими військовими агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанський рух "АТЕШ".

Агент руху з числа військовослужбовців 30-ї Окремої мотострілецької бригади (ОМСБР) повідомив про катастрофічні втрати агресора на Покровському напрямку.

Щодня бригади ставлять нові "рекорди" - лише за добу в їхній бригаді до 50 осіб пораненими і вбитими. Лікарні та госпіталі переповнені, цивільних терміново виписують, щоб звільнити місця для поранених окупантів.

Цю інформацію підтвердив агент із числа медперсоналу однієї з лікарень тимчасово окупованої Макіївки. За його словами, окупаційна влада продовжує ігнорувати потреби мирних жителів заради порятунку своїх солдатів.

"Українців виганяють із лікарень, щоб госпіталізувати російських військових", - йдеться у повідомленні.

Покровський напрямок перетворюється на катастрофу для росіян, - АТЕШ

Фото: партизанський рух "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)

Діяльність українських партизан

Агенти партизанського руху "АТЕШ" проводять розвідку військових об'єктів РФ і передають координати ЗСУ для нанесення ударів по ворожих об'єктах.

Так, партизани констатували серйозні проблеми з логістикою в російській армії після ракетного удару ЗСУ по нафтобазі у Феодосії в Криму. Атака сталася ще 7 жовтня, нафтобаза досі продовжує горіти.

Крім того, партизани "АТЕШ" провели розвідку арсеналу боєприпасів Чорноморського флоту в окупованому Севастополі.

До того ж, партизани розвідали важливу військову частину в Криму, що розташована в Сімферополі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
партизаны Війна в Україні
NEWS
Зеленський назвав бажані терміни завершення війни
Зеленський назвав бажані терміни завершення війни
DAILY
"Медики – ласа ціль для ворога". Як екіпаж медеваку 68 ОЄБр рятує життя під Покровськом
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Медики – ласа ціль для ворога". Як екіпаж медеваку 68 ОЄБр рятує життя під Покровськом