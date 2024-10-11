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"АТЕШ" фіксує "логістичне пекло" у РФ через удар по нафтобазі у Феодосії: що відомо

Крим, П'ятниця 11 жовтня 2024 14:35
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"АТЕШ" фіксує "логістичне пекло" у РФ через удар по нафтобазі у Феодосії: що відомо Фото: партизани фіксують "логістичний пекло" у РФ через удар по нафтобазі у Феодосії (t.me/atesh_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Після знищення нафтобази у Феодосії росіяни потрапили до "логістичного пекла". У окупантів фіксується дефіцит палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Агенти фіксують активні пересування військових бензовозів по всьому Криму. Руйнування нафтобази у Феодосії призвело до серйозного дефіциту палива для ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають партизани, окупанти масово створюють мобільні заправні станції, які постійно змінюють місця дислокації через страх удару по них.

"Вище командування віддало розпорядження обмежити знаходження точок зберігання палива на одному місці не більше 10-12 годин. Така ситуація показує, що руйнація об'єктів такого масштабу критично позначається як на забезпеченні військ, так і на виконанні бойових завдань ЗС РФ", - констатують у "АТЕШ".

Удар по нафтобазі у Феодосії

7 жовтня на нафтовому терміналі у Феодосії спалахнула потужна пожежа. Окупанти оголосили режим надзвичайної ситуації. У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по морському нафтовому терміналу в Феодосії.

10 жовтня повідомлялось, що на нафтобазі у Феодосії, яку атакували ЗСУ, спалахнула ще одна цистерна. На той час пожежа там тривала вже чотири дні.

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