У Криму у Феодосії після нічної атаки безпілотників горить нафтобаза
У ніч проти 7 жовтня на феодосійській нафтобазі в Криму сталася пожежа. За попередньою інформацією, об'єкт атакували безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.
За словами місцевих жителів (підписників російських каналів), у Феодосії близько 4:30 пролунали кілька потужних вибухів, після чого почалася пожежа.
Так звані "влада" підтвердила інформацію, але за їхньою версією, сталося "загоряння".
"Загоряння на феодосійській нафтобазі. Працюють розрахунки МНС. Жертв і постраждалих немає. У Феодосії виїхав віце-прем'єр Ігор Михайличенко", - написав "радник голови Криму" Крючков з посиланням на "главу адміністрації Феодосії" Ігоря Ткаченка.
Пізніше Telegram-канал ASTRA уточнив, що нафтобаза, що горить у Феодосії - це АТ "Морський нафтовий термінал", який раніше вже атакували безпілотники. Так, у березні 2024 року на територію нафтобази впали відразу 4 безпілотника. Внаслідок атаки був пошкоджений магістральний трубопровід перекачування палива, виникла пожежа. Тоді з нафтобази евакуювали працівників. В той раз на ліквідацію пожежі пішло півтори години.
Зазначимо, що феодосійський нафтопереробний термінал є найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів. Усього на півострові два такі термінали, другий розташований у Севастополі.
Оновлено о 06:47
"У зв'язку з подією на нафтобазі перекрито рух транспорту на вул. Геологічній і вул. Федька від перехрестя з керченською трасою до району автовокзалу", - написав у своєму Telegram так званий “глава” Феодосії Ігор Ткаченко.
Також нагадаємо, що цієї ночі, згідно з інформацією каналу "Кримський вітер", у тимчасово окупованому Криму було атаковано аеродроми "Бельбек" і "Саки".
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