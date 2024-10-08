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Партизани АТЕШ розвідали арсенал ЧФ РФ в окупованому Севастополі

Севастополь, Вівторок 08 жовтня 2024 23:50
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Партизани АТЕШ розвідали арсенал ЧФ РФ в окупованому Севастополі Фото: партизани розвідали арсенал ЧФ РФ у Криму (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Українські партизани провели розвідку одного з арсеналів Чорноморського флоту Російської Федерації в окупованому Севастополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Агент руху провів розвідку 17-го арсеналу, що відповідає за зберігання боєприпасів та обслуговування техніки Чорноморського флоту. На ньому виявлені матеріали та боєприпаси, що постачаються флотським частинам і з'єднанням під час операцій.

На території арсеналу встановлені високі заходи безпеки, зокрема спостережні вишки, протяжні вартові пости і патрулі.

Фото: партизанський рух "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)

Діяльність партизан в окупованому Криму

Українські партизани проводять активну розвідку в окупованому Криму. Вони збирають інформацію про об'єкти російських загарбників і передають її Збройним силам для подальшого завдання ударів.

Днями партизани "АТЕШ" розвідали місця зберігання техніки, патрулів і постів у військовій частині в Сімферополі, що займається радіохімічним та біологічним захистом.

Раніше агенти руху помітили перевезення ракет С-300 для систем ППО в районі Кримського мосту.

Крім того, партизани виявили нові оборонні споруди та військову техніку на кримському полігоні "Ангарський".

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