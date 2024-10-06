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Знайшли спецтехніку і не лише. Партизани провели розвідку важливої ​​військової частини у Криму

Крим, Неділя 06 жовтня 2024 12:33
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Знайшли спецтехніку і не лише. Партизани провели розвідку важливої ​​військової частини у Криму Фото: партизани провели розвідку важливої ​​військової частини у Криму (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани розвідали військову частину радіохімічного біологічного захисту РФ у Криму. Вона розташована у Сімферополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Агенти провели розвідку 4 полки радіохімічного біологічного захисту у Сімферополі", - йдеться у повідомленні.

Територія військової частини, за даними партизанів, захищена високим парканом, який робить спостереження за організацією роботи неможливим для місцевих жителів.

"Незважаючи на це, агентам вдалося проникнути та встановити місця зберігання спеціальної техніки, організацію охорони, а також зафіксувати патрулі та пости. Також успішно виявлено особи офіцерів та їх особистий транспорт", - уточнили в "АТЕШ".

Ці дані, як зазначають партизани, дозволять краще зрозуміти організацію оборони окупаційних військ.

Розвідка партизанів у Криму

Партизани постійно проводять розвідку військових об'єктів російської армії у Криму. Це стосується не лише військових частин, а й баз, а також переміщення ППО.

Наприклад, нещодавно партизани зафіксували транспортування ракет С-300 до систем ППО у Криму. Йдеться про комплес, розташований у районі Керченського мосту.

До цього повідомлялося, що РФ продовжує стягувати на Кримський міст ППО, навіть виставкових зразків. Крім того, окупанти будують на переправі "загадкову споруду".

Ймовірно, цей рух пов'язаний з тим, що РФ готується до безпрецедентної атаки на Кримський міст. Виходячи з останніх даних супутника, в районі переправи з'явилися дві ППО "Панцир" і не тільки.

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