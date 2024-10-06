Знайшли спецтехніку і не лише. Партизани провели розвідку важливої ​​військової частини у Криму

Партизани розвідали військову частину радіохімічного біологічного захисту РФ у Криму. Вона розташована у Сімферополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал партизанського руху "АТЕШ".

Ці дані, як зазначають партизани, дозволять краще зрозуміти організацію оборони окупаційних військ.

"Незважаючи на це, агентам вдалося проникнути та встановити місця зберігання спеціальної техніки, організацію охорони, а також зафіксувати патрулі та пости. Також успішно виявлено особи офіцерів та їх особистий транспорт", - уточнили в "АТЕШ".

Територія військової частини, за даними партизанів, захищена високим парканом, який робить спостереження за організацією роботи неможливим для місцевих жителів.

Розвідка партизанів у Криму

Партизани постійно проводять розвідку військових об'єктів російської армії у Криму. Це стосується не лише військових частин, а й баз, а також переміщення ППО.

Наприклад, нещодавно партизани зафіксували транспортування ракет С-300 до систем ППО у Криму. Йдеться про комплес, розташований у районі Керченського мосту.

До цього повідомлялося, що РФ продовжує стягувати на Кримський міст ППО, навіть виставкових зразків. Крім того, окупанти будують на переправі "загадкову споруду".

Ймовірно, цей рух пов'язаний з тим, що РФ готується до безпрецедентної атаки на Кримський міст. Виходячи з останніх даних супутника, в районі переправи з'явилися дві ППО "Панцир" і не тільки.

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