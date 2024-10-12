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Покровское направление превращается в катастрофу для россиян, - АТЕШ

Суббота 12 октября 2024 01:25
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Покровское направление превращается в катастрофу для россиян, - АТЕШ Фото: армия РФ несет катастрофические потери на Донбассе (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Россия несет колоссальные потери личного состава на наиболее горячем направлении в Донецкой области. Больницы переполнены ранеными военными агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Агент движения из числа военнослужащих 30-й Отдельной мотострелковой бригады (ОМСБР) сообщил о катастрофических потерях агрессора на Покровском направлении.

Ежедневно бригады ставят новые "рекорды" - только за сутки в их бригаде до 50 человек ранеными и убитыми. Больницы и госпитали переполнены, гражданских срочно выписывают, чтобы освободить места для раненых оккупантов.

Эту информацию подтвердил агент из числа медперсонала одной из больниц временно оккупированной Макеевки. По его словам, оккупационные власти продолжают игнорировать потребности мирных жителей ради спасения своих солдат.

"Украинцев выгоняют из больниц, чтобы госпитализировать российских военных", - отмечается в сообщении.

Покровское направление превращается в катастрофу для россиян, - АТЕШ

Фото: партизанское движение "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)

Деятельность украинских партизан

Агенты партизанского движения "АТЕШ" проводят разведку военных объектов РФ и передают координаты ВСУ для нанесения ударов по вражеским объектам.

Так, партизаны констатировали серьезные проблемы с логистикой в российской армии после ракетного удара ВСУ по нефтебазе в Феодосии в Крыму. Атака произошла еще 7 октября, нефтебаза до сих пор продолжает гореть.

Кроме того, партизаны "АТЕШ" провели разведку арсенала боеприпасов Черноморского флота в оккупированном Севастополе.

К тому же, партизаны разведали важную военную часть в Крыму, расположенную в Симферополе.

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