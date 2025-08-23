Китай готовий направити війська в Україну, але лише під мандатом ООН, - Welt

Китай висловив готовність відправити війська в Україну. Але Пекін хоче, щоб сили були розгорнуті під мандатом ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

Дипломати ЄС з посиланням на джерела в китайському уряді заявили виданню, що Китаю буде готовий розгорнути війська в Україні лише на основі мандату Організації Об'єднаних Націй.

У Брюсселі план Пекіна сприйняли неоднозначно. З одного боку в ЄС вважають, що це може бути залучення країн Глобального Півдня, які захочуть розмістити війська для спостереження за миром.

З іншого боку в ЄС побоювання, що Китай захоче шпигувати в Україні та "у разі конфлікту займе чітко проросійську позицію замість нейтральної".

Крім того, більшість країн ЄС з різних причин неохоче надає потенційному контингенту мандат ООН заздалегідь. Італія ж наполягає на цьому вже кілька місяців.