Китай готовий направити війська в Україну, але лише під мандатом ООН, - Welt
Китай висловив готовність відправити війська в Україну. Але Пекін хоче, щоб сили були розгорнуті під мандатом ООН.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.
Дипломати ЄС з посиланням на джерела в китайському уряді заявили виданню, що Китаю буде готовий розгорнути війська в Україні лише на основі мандату Організації Об'єднаних Націй.
У Брюсселі план Пекіна сприйняли неоднозначно. З одного боку в ЄС вважають, що це може бути залучення країн Глобального Півдня, які захочуть розмістити війська для спостереження за миром.
З іншого боку в ЄС побоювання, що Китай захоче шпигувати в Україні та "у разі конфлікту займе чітко проросійську позицію замість нейтральної".
Крім того, більшість країн ЄС з різних причин неохоче надає потенційному контингенту мандат ООН заздалегідь. Італія ж наполягає на цьому вже кілька місяців.
Гарантії безпеки для України
Нагадаємо, що гарантії безпеки для України готова надати "коаліція рішучих", до якої входять 30 країн. Очолюють коаліцію Британія, Франція та Німеччина.
Країни "коаліцію рішучих" заявили про готовність розгорнути сили стримування на території України.
Президент США Дональд Трамп заявляв, що США братимуть участь у цьому процесі, однак провідну роль мають відіграти європейські країни. Не виключається, що США можуть надати Україні підтримку з повітря в рамках гарантій безпеки. Але Трамп проти відправки американських військ в Україну.
Натомість в Росії заявляють, що гарантії безпеки України мають забезпечуватися "на рівній основі" такими країнами як Китай, США, Велика Британія та Франція.
Президент Володимир Зеленський зазначив, що Китай не може виступити гарантом, бо "не допоміг зупинити цю війну від початку".