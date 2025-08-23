ua en ru
Сб, 23 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Китай готовий направити війська в Україну, але лише під мандатом ООН, - Welt

Пекін, Субота 23 серпня 2025 12:50
UA EN RU
Китай готовий направити війська в Україну, але лише під мандатом ООН, - Welt Фото: лідер Китаю Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Китай висловив готовність відправити війська в Україну. Але Пекін хоче, щоб сили були розгорнуті під мандатом ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

Дипломати ЄС з посиланням на джерела в китайському уряді заявили виданню, що Китаю буде готовий розгорнути війська в Україні лише на основі мандату Організації Об'єднаних Націй.

У Брюсселі план Пекіна сприйняли неоднозначно. З одного боку в ЄС вважають, що це може бути залучення країн Глобального Півдня, які захочуть розмістити війська для спостереження за миром.

З іншого боку в ЄС побоювання, що Китай захоче шпигувати в Україні та "у разі конфлікту займе чітко проросійську позицію замість нейтральної".

Крім того, більшість країн ЄС з різних причин неохоче надає потенційному контингенту мандат ООН заздалегідь. Італія ж наполягає на цьому вже кілька місяців.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, що гарантії безпеки для України готова надати "коаліція рішучих", до якої входять 30 країн. Очолюють коаліцію Британія, Франція та Німеччина.

Країни "коаліцію рішучих" заявили про готовність розгорнути сили стримування на території України.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що США братимуть участь у цьому процесі, однак провідну роль мають відіграти європейські країни. Не виключається, що США можуть надати Україні підтримку з повітря в рамках гарантій безпеки. Але Трамп проти відправки американських військ в Україну.

Натомість в Росії заявляють, що гарантії безпеки України мають забезпечуватися "на рівній основі" такими країнами як Китай, США, Велика Британія та Франція.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Китай не може виступити гарантом, бо "не допоміг зупинити цю війну від початку".

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Україна Китай Мирні переговори Гарантії безпеки
Новини
Льотчик з "Привидів Києва": що відомо про пілота МіГ-29, який загинув після завдання
Льотчик з "Привидів Києва": що відомо про пілота МіГ-29, який загинув після завдання
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"