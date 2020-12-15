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Показатель зарплаты для расчета пенсий вырос на 300 гривен

Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за октябрь 2020 года, который согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсии. Средняя зарплата в октябре составила 10 887,46 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Таким образом, показатель средней зарплаты вырос на 316,90 гривен по сравнению с сентябрем 2020 года (10 570,56 гривен).

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Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в октябре 2020 года составила 12 174 гривен. Это на 1,5% (на 176 гривен) больше по сравнению сентябрем (11 998 гривен).

Отметим Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует в 2021 году рост средней заработной платы на 15% при повышении минимальной на 30%

Напомним, доходы Пенсионного фонда Украины за январь-ноябрь 2020 года составили 416,9 млрд гривен, расходы - 435,3 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств фонд достиг 18,4 млрд гривен.

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