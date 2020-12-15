Показник зарплати для розрахунку пенсій зріс на 300 гривень

Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати за жовтень 2020 року, який згідно із законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії. Середня зарплата у жовтні склала 10 887,46 гривень.

Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

Таким чином, показник середньої зарплати зріс на 316,90 гривень порівняно з вереснем 2020 року (10 570,56 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у жовтні 2020 року склала 12 174 гривень. Це на 1,5% (на 176 гривень) більше порівняно вереснем (11 998 гривень).

Зазначимо Національний банк України (НБУ) прогнозує до 2021 року зростання середньої заробітної плати на 15% при підвищенні мінімальної на 30%

Нагадаємо, доходи Пенсійного фонду України за січень-листопад 2020 року склали 416,9 млрд гривень, витрати - 435,3 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів фонд досяг 18,4 млрд гривень.