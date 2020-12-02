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Дефицит Пенсионного фонда Украины превысил 18 млрд гривен

Киев, Среда 02 декабря 2020 16:57
Дефицит Пенсионного фонда Украины превысил 18 млрд гривен
Фото: гривны (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Доходы Пенсионного фонда Украины за январь-ноябрь 2020 года составили 416,9 млрд гривен, расходы - 435,3 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств фонд достиг 18,4 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Как отмечается в сообщении, в общих доходах ПФУ средства государственного бюджета составили 165,9 млрд гривен. Собственные средства составили 251,0 млрд гривен, в т.ч. полученные из государственного бюджета за некоторые категории застрахованных лиц и покрытие недополученной суммы средств от применения льготного размера единого взноса, 19,5 млрд гривен.

Дефицит Пенсионного фонда Украины превысил 18 млрд гривен

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины выделил 29,7 млрд гривен из государственного бюджета на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины.

Ранее в Пенсионном фонде Украины неоднократно заявляли о существенном уменьшении поступлений части единого социального взноса.

Напомним, Кабинет министров принял решение о сокращении численности работников Пенсионного фонда Украины на 5%. Сокращение должно дать экономию в 59,7 млн грн.

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