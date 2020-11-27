Средняя зарплата выросла до максимума с начала года

Фото: гривны (Виталий Носач, РБК-Украина)

Рост зарплат продолжается, несмотря на кризис

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в октябре 2020 года составила 12 174 гривен. Это на 1,5% (на 176 гривен) больше по сравнению сентябрем (11 998 гривен).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в октябре 2020 года к октябрю прошлого года выросла на 10,6%, номинальная выросла на 13,5%.

Самая высокая начисленная зарплата в октябре была в Киеве - 17 494 гривен, самая низкая - в Черновицкой области - 9 926 гривен. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 10 000 до 11000 гривен.

Самую большую зарплату получают в сфере "Финансовая и страховая деятельность" - 20511 гривен, самую низкую - "Временное размещение и организация питания" - 6 960 гривен, где зарплаты за месяц выросли на 6,1%.

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в сентябре 2020 года составила 11 998 гривен. Это на 4,8% (на 552 гривны) больше по сравнению августом (11 446 гривен).

Напомним, согласно макропрогнозу правительства, утвержденному 29 марта, средняя номинальная зарплата в 2020 году составит 10,7 тыс. грн (ожидалось 12,5 тыс. грн).

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует в 2021 году рост средней заработной платы на 15% при повышении минимальной на 30%.