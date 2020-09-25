НБУ прогнозирует рост зарплат в 2021 году на 15% после повышения минималки на 30%

Фото: Дмитрий Сологуб (пресс-служба НБУ)

Повышение зарплаты скажется на инфляции

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует в 2021 году рост средней заработной платы на 15% при повышении минимальной на 30%. Повышение минимальной зарплаты будет учитываться в октябрьском прогнозе НБУ.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Эффект переноса ожидаем более спокойный, так как экономика все еще будет слабой и только начнет восстанавливаться после кризиса. По нашим оценкам, при 30%-ном росте минимальной зарплаты средняя вырастет в следующем году где-то на 15%", - сказал он.

Сологуб отметил, что, по его оценкам, повышение "минималки" не будет иметь большого влияния на курс гривны, тогда как на инфляцию будет иметь "небольшое, но не такое значительное".

"Чисто механически, с точки зрения учетной ставки, это должно вверх подтягивать ее траекторию, если инфляция выходит выше цели, но на экономику в целом много факторов влияет", - добавил замглавы НБУ.

Он добавил, что повышение минимальной зарплаты будет учитываться в октябрьском прогнозе Нацбанка.

Напомним, минимальная зарплата вырастет в 2021 году на 30%. Соответствующий прогноз заложен в проекте государственного бюджета на следующий год. Согласно проекту, запланировано двухэтапное повышение с 1 января до 6000 гривен и с 1 июля до 6500 гривен.

Ранее заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что в Национальном банке Украины прогнозируют рост цен, если власть пойдет на значительное повышение минимальной зарплаты.