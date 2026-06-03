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Похолодання "вирівняється": як зміниться погода 4 червня і де потепліє до +27

14:40 03.06.2026 Ср
2 хв
Дощів місцями - не уникнути, тож парасольки краще тримати під рукою
aimg Ірина Костенко
Похолодання "вирівняється": як зміниться погода 4 червня і де потепліє до +27 Опадів найближчим часом менше не стане (фото ілюстративне: Getty Images)
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Температуру повітря в Україні 4 червня обіцяють здебільшого комфортну. Проте короткочасні дощі та навіть грози ймовірні у більшості областей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

До якої погоди готуватись українцям 4 червня

Експерт розповіла, що у четвер "невелике похолодання вирівняється".

Вона уточнила, що температура повітря впродовж дня "буде оптимальною для людського організму".

Так, в середньому по Україні очікується, за словами синоптика, близько +20...+25°С.

На півдні стовпчики термометрів можуть підніматись місцями до +27 градусів за Цельсієм.

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При цьому прохолодніше - близько +16...+19°С - може бути:

  • на Закарпатті;
  • у Харківській області.

"Трохи метеорологічного дьогтю у цю бочечку меду", - констатувала Діденко.

Тим часом найближчої ночі (виходячи з карти, опублікованої фахівцями Українського гідрометеорологічного центру), температура повітря може коливатись від +11°С до +18°С.

Точні показники - залежатимуть від регіону України і навіть конкретних локацій.

Похолодання &quot;вирівняється&quot;: як зміниться погода 4 червня і де потепліє до +27Прогноз погоди УкрГМЦ на 4 червня (скриншот: meteo.gov.ua)

При цьому дощі впродовж 4 червня - переважно короткочасні - ймовірні повсюди в Україні.

Місцями, за інформацією УкрГМЦ, можуть бути також грози.

Чого чекати від погоди у четвер в Києві

У Києві, згідно з інформацією Діденко, впродовж 4 червня очікується:

  • невеликий дощ;
  • потепління до +22°С.

"Ідеальна погода", - констатувала спеціаліст.

Вночі (виходячи із графіка прогнозу по Києву від УкрГМЦ), температура повітря може бути близько 13°С.

Похолодання &quot;вирівняється&quot;: як зміниться погода 4 червня і де потепліє до +27Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Варто зауважити, що вже з 5 червня температура повітря у столиці може підвищитись ще - як нічна, так і денна.

Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розповіли, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.

Крім того, ми пояснювали, як спеціалісти на українських метеостанціях фіксують тривалість сонячного сяйва.

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