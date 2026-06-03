Похолодание "выровняется": как изменится погода 4 июня и где потеплеет до +27

Температуру воздуха в Украине 4 июня обещают в основном комфортную. Однако кратковременные дожди и даже грозы вероятны в большинстве областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

К какой погоде готовиться украинцам 4 июня

Эксперт рассказала, что в четверг "небольшое похолодание выровняется".

Она уточнила, что температура воздуха в течение дня "будет оптимальной для человеческого организма".

Так, в среднем по Украине ожидается, по словам синоптика, около +20...+25°С.

На юге столбики термометров могут подниматься местами до +27 градусов по Цельсию.

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При этом прохладнее - около +16...+19°С - может быть:

на Закарпатье;

в Харьковской области.

"Немного метеорологического дегтя в эту бочонок меда", - констатировала Диденко.

Между тем ближайшей ночью (исходя из карты, опубликованной специалистами Украинского гидрометеорологического центра), температура воздуха может колебаться от +11°С до +18°С.

Точные показатели - будут зависеть от региона Украины и даже конкретных локаций.

Прогноз погоды УкрГМЦ на 4 июня (скриншот: meteo.gov.ua)

При этом дожди в течение 4 июня - преимущественно кратковременные - вероятны повсеместно в Украине.

Местами, по информации УкрГМЦ, могут быть также грозы.

Чего ждать от погоды в четверг в Киеве

В Киеве, согласно информации Диденко, в течение 4 июня ожидается:

небольшой дождь;

потепление до +22°С.

"Идеальная погода", - констатировала специалист.

Ночью (исходя из графика прогноза по Киеву от УкрГМЦ), температура воздуха может быть около 13°С.

График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Стоит заметить, что уже с 5 июня температура воздуха в столице может повыситься еще - как ночная, так и дневная.