Перший рівень небезпеки: синоптики попередили, де вдарять заморозки найближчими ночами

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

У середу, 15 жовтня, ситуація з погодою в Україні докорінно не зміниться. Хоча температура повітря вдень на сході може трішки знизитись.

Найтепліше вдень має бути у південній частині України.

В цілому ж у вівторок, 14 жовтня, погода в Україні очікується хмарною, з проясненнями.

Йдеться про заморозки на поверхні ґрунту (0-3°C):

Згідно з інформацією експертів УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища по Україні можливі:

Коли в Україну прийшли холоди

Нагадаємо, ще 24 серпня 2025 року урочище Заросляк неподалік Говерли зустріло перший сніг.

Наступного дня - 25 серпня - у Львові зафіксували новий температурний рекорд - за мінімальною температурою повітря в місті (тоді як попереднє рекордне значення для цього дня спостерігалось у 1964 році).

Тим часом у гірському селі на Буковині зафіксували приморозки.

На початку вересня ситуація дещо покращилась - у більшість регіонів повернулась тепла, суха і сонячна погода (яку зумовлював вплив поля підвищеного атмосферного тиску).

Проте 15 вересня експерти Українського гідрометеорологічного центру попередили громадян про погодні зміни.

Зранку 18 вересня температура повітря на високогір'ї Карпат впала до -2 градусів за Цельсієм.

23 вересня фахівці УкрГМЦ попередили громадян про заморозки на ґрунті у різних областях, а на 26 вересня для Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської областей прогнозували навіть заморозки у повітрі (0-3°C).

7 жовтня рятувальники попередили українців про суттєву негоду в Карпатах і звернулися до туристів із важливим проханням.

