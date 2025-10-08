Негода у Карпатах: рятувальники звернулися до туристів із важливим попередженням
Сьогодні, 8 жовтня, у Карпатах спостерігається ускладнення погодних умов.
Що відбувається на високогір'ї Карпат
Згідно з інформацією рятувальників, станом на 08:35 середи, 8 жовтня 2025 року, на горі Піп Іван було зафіксовано:
- хмарність;
- обмежену видимість;
- сніг;
- північно-східний вітер, 20 м/с;
- температуру повітря -3°C.
Ситуація на горі Піп Іван зранку 8 жовтня (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)
Що рятувальники радять туристам
Рятувальники застерігають - у горах нині ускладнення погодних умов.
"Просимо утриматися від виходів у високогір'я", - звернулись спеціалісти до туристів.
Крім того, громадянам радять завантажити важливий мобільний додаток - "Порятунок у горах".
Публікація рятувальників щодо погоди на горі Піп Іван (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)
Варто зазначити, що гора Піп Іван (відома також як Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) - одна з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м).
Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.
На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною популярною назвою "Білий Слон".
Ще вчора (у вівторок, 7 жовтня) Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області повідомило про погіршення погодних умов у горах і порадило поціновувачам активного відпочинку утриматись від виходів у високогір'я.
Прогноз погоди в Івано-Франківську та області
Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, впродовж доби 8 жовтня погода в місті Івано-Франківськ та по області - хмарна, з проясненнями.
Місцями очікується помірний дощ. У горах - із мокрим снігом.
Вітер - північно-західний, 5-10 м/с.
При цьому температура повітря вдень очікується такою:
- по місту - 12-14°C;
- по області - 10-15°C;
- у високогір'ї Карпат - 1-6°C.
"Медико-метеорологічні умови - другого типу. Видимість на автошляхах 4-6 км, в тумані - 600-900 м", - уточнили експерти.
Прогноз погоди в регіоні на 8 жовтня (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)
Крім того, мешканців і гостей регіону попередили про небезпечне метеорологічне явище.
Йдеться про те, що у першій половині дня 8 жовтня по місту Івано-Франківську та області - туман (видимість - 100-500 м).
"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили спеціалісти.
Попередження від обласного центру з гідрометеорології (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)
