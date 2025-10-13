Похолодание в Украине: синоптик объяснил, как изменится погода и когда возможен мокрый снег

На этой неделе на погоду в Украине будет влиять прохладная воздушная масса с запада, северо-запада. Кроме того, будет расти атмосферное давление, поэтому облаков можно ожидать меньше.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит .

Где возможен мокрый снег в ближайшее время

В целом, по словам эксперта, в ближайшие трое суток в Украине:

будет расти атмосферное давление;

дождей станет меньше.

"Однако завтра (14 октября, - Ред.) днем в большинстве областей (кроме юго-востока) еще ждем местами небольшой дождь", - отметил Семилит.

Кроме того, в течение 15-16 октября на северо-востоке и севере страны - местами может быть небольшой дождь. Возможно - даже с мокрым снегом.

"Он (мокрый снег, - Ред.) ожидается местами. То есть это явление будет на 30% (или меньше) прогнозируемой территории. Не повсеместно. Он будет мокрый, поэтому если мы будем спать, то, можно сказать, его и не увидим", - объяснил синоптик.

В дальнейшем в Украину, согласно его информации, будет поступать прохладная воздушная масса с запада, северо-запада (со скоростью 5-12 м/с).

Какой будет температура воздуха ночью и днем

Семилит сообщил, что температура воздуха в ночные часы будет в среднем в пределах 1-7 градусов тепла.

Между тем в южных, центральных, восточных и Сумской областях - вероятные заморозки на поверхности почвы (0-3°C).

"Это обусловлено тем, что давление будет подниматься и вместе с этим количество облаков будет уменьшаться. Из-за чего будет у нас более интенсивное выхолаживание приземного слоя воздуха в ночные часы. Из-за чего ожидаем такие вот явления, как заморозки", - объяснил специалист.

Тем временем в дневные часы в Украине ожидается:

около 5-12 градусов тепла;

на юге и юго-востоке страны - до +15°C.

"Это, опять же, будет обусловлено тем, что будет меньше облаков и будет немного лучше в дневные часы солнце прогревать приземный слой. То есть будет немного теплее на юго-востоке и на юге", - добавил синоптик.

Где в Украине на этой неделе будет холоднее всего

Самой холодной, по словам Семилита, погода на этой неделе ожидается в Карпатах.

"Это обусловлено уже больше рельефом, поскольку там с высотой уменьшается температура", - объяснил представитель УкрГМЦ.

Так, в дневные часы там прогнозируют около 1-5 градусов тепла. Ночью температура воздуха может "упасть" до около минус 5°C.

"А так, в целом, по территории Украины, значения температуры будут в тех же пределах. Только на юг и юго-восток - там теплее. А так - 7-12 тепла по территории Украины", - отметил эксперт.

Стоит ли готовиться к сильным порывам ветра

Сегодня в некоторых локациях может наблюдаться порывистый ветер.

Однако уже со среды, 15 октября, ветер в Украине ожидается преимущественно северо-западный. Со скоростью 5-10 м/с.

"То есть такой, умеренный", - поделился синоптик Укргидрометцентра.

Позже, в четверг, 17 октября, он будет западным (с такими же скоростями).

"То есть таких больших порывов ветра (как кое-где сейчас, - Ред.) не ожидаем", - сообщил специалист.

Что будет с погодой в конце недели

В завершение Семилит рассказал, что в дальнейшем - согласно предварительным прогнозам - существенных погодных изменений в Украине в целом не ожидается.

"В основном можем сказать, что количество осадков уменьшится", - отметил он.

Так, в пятницу, 17 октября, погода в Украине может быть вообще без осадков.

В субботу, 18 октября, ночью - в северо-западной части, днем - по Украине (кроме юго-востока) ожидаются небольшие дожди. В Карпатах - с мокрым снегом.

"То есть вот так будет немного меняться синоптическая ситуация", - добавил синоптик.

Между тем температура воздуха в этот период (17-18 октября) может составлять: