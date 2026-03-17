Похолодання та перші дощі: де сьогодні температура впаде найбільше

07:00 17.03.2026 Вт
2 хв
У деяких областях температура знизиться до +4...+8 градусів
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоди на 17 березня (Getty Images)

Сьогодні, 17 березня, у низці областей України відчутно похолоднішає. Також в окремих регіонах почнуться перші дощі, а на решті території - ще без опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram та дані Укргідрометцентру.

Читайте також: Початок не лише за календарем? Чому весна насправді приходить тричі й від чого залежить

Погода по регіонах

За словами Діденко, у східних областях, а також на Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині вдень температура повітря становитиме +4…+8 градусів.

Найтеплішою погода буде на заході - +10…+16 градусів. На решті території вдень очікується +8…+11 градусів.

За даними Укргідрометцентру, сьогодні мінлива хмарність спостерігатиметься по всій Україні.

На сході, південному сході, Закарпатті та в Карпатах місцями пройдуть невеликі дощі. На решті території опадів не передбачається. Вітер переважно північно-східний, 5–10 м/с.

"Найближчий тиждень буде в Україні прохолодним, уважно стежте за свіжими прогнозами і одягайтеся відповідно. Миття вікон варто відкласти, щоб не застудитися", - попередила Діденко.

Погода у Києві

У Києві 17 березня очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5–10 м/с.

Температура по області вночі +2…-3 градуси, вдень +5…+10 градусів. У самому Києві вночі близько 0…-2 градусів, вдень +8…+10 градусів.

Коли потеплішає

За прогнозом Діденко, потепління прийде до України наприкінці тижня - 23 березня, на Всесвітній день метеоролога.

Нагадаємо, нещодавно синоптики Укргідрометцентру спростовували поширені в мережі повідомлення про різке погіршення погоди та снігопади.

Варто нагадати, що у Києві вже офіційно розпочалася метеорологічна весна. Цьогорічна зима хоч і була примхливою та морозною, проте значно коротшою за багаторічні норми.

Більше про прогноз та кліматичну характеристику першого місяця весни - читайте у матеріалі РБК-Україна.

