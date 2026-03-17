Похолодание и первые дожди: где сегодня температура упадет больше всего

Погода по регионам

По словам Диденко, в восточных областях, а также на Сумщине, Полтавщине и Днепропетровщине днем температура воздуха составит +4...+8 градусов.

Самой теплой погода будет на западе - +10...+16 градусов. На остальной территории днем ожидается +8...+11 градусов.

По данным Укргидрометцентра, сегодня переменная облачность будет наблюдаться по всей Украине.

На востоке, юго-востоке, Закарпатье и в Карпатах местами пройдут небольшие дожди. На остальной территории осадков не предвидится. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

"Ближайшая неделя будет в Украине прохладной, внимательно следите за свежими прогнозами и одевайтесь соответственно. Мытье окон стоит отложить, чтобы не простудиться", - предупредила Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве 17 марта ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью +2...-3 градуса, днем +5...+10 градусов. В самом Киеве ночью около 0...-2 градусов, днем +8...+10 градусов.

Когда потеплеет

По прогнозу Диденко, потепление придет в Украину в конце недели - 23 марта, на Всемирный день метеоролога.