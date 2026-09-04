Похолодання надовго? Синоптик розповіла, що буде з погодою в найближчий тиждень
Погода в Україні найближчими днями помітно зміниться. Дощів місцями стане більше, вітер посилиться до штормових поривів, а температура повітря - відчутно впаде.
Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
Від чого буде залежати погода найближчим часом
– У нас завершується перший тиждень осені. І вже є такі... натяки, якраз-таки, на осінню погоду.
Впродовж вихідних (5-6 вересня, - Ред.) у нас будуть досить динамічні процеси.
У повітряних просторах над Україною переважатиме північно-західний перенос і процес.
Саме звідти - з північного заходу - вже 5 числа до нас буде надходити атмосферний фронт. І рухатиметься у південно-східному напрямку.
Своїм впливом він буде охоплювати практично більшість областей.
Завтра вночі - це північна частина, а потім - він зміститься до південно-східної частини України, скажімо так.
Які синоптичні зміни принесе з собою цей фронт
– Практично в більшості регіонів впродовж вихідних будуть невеликі та помірні дощі.
По деяких південних, частково - центральних областях, вони можуть супроводжуватися грозами.
Цей атмосферний фронт буде проходити, скажімо так, у два етапи.
Спочатку - такий, більш інтенсивний. А потім - вже в неділю (6 вересня, - Ред.) - до території України буде надходити наступна "порція" опадів.
Тобто буде певна "перерва", і в неділю в нас знову дощитиме.
Така в нас по опадах ситуація.
Чи готуватись до небезпечного вітру в цей період
– На вітер варто звернути увагу.
Адже він у нас - під час проходження атмосферного фронту - буде з поривами 15-20 м/с. І в суботу, і в неділю.
Тому тут треба бути уважними й обережними. І врахувати це в своїх планах.
Що буде така, вітряна погода. Часом - з дощами.
Що буде з температурою повітря найближчими днями
– В суботу - трішки тепліше, але в неділю вже прохолодніше стане.
Температурні показники... будуть змінюватись більш відчутно.
В суботу вони ще утримуватимуться вночі +12...+17°С, вдень +22...+27°С.
На півдні та сході країни - навіть до +30°С.
Особливості погоди в Україні в суботу, 5 вересня (інфографіка: РБК-Україна)
Але вже починаючи з неділі - буде більш відчутне зниження.
Вночі температури будуть вже від +7°С до +14°С, а в денні години - скромні +15...+23°С.
На півдні - там ще до +25°С подекуди вдень може прогрітися повітря.
Тому вихідні - такі, дещо дискомфортні.
Особливості погоди в Україні в неділю, 6 вересня (інфографіка: РБК-Україна)
Чого чекати від опадів на початку наступного тижня
– Якщо говорити про початок наступного тижня, то там вже буде підвищуватися атмосферний тиск - із південного заходу.
Він буде витісняти ці атмосферні фронти. Тож буде вже переважати погода без опадів.
Принаймні в першій половині наступного тижня (впродовж 7-9 вересня, - Ред.).
Чи зміниться при цьому ситуація з вітром
– З початком наступного тижня по вітровій ситуації - буде більш спокійно, вже без поривів, без опадів.
Лише по сходу України залишки опадів ще можуть бути.
А 8-9 вересня - в нас без опадів. І більш спокійний вітер - вже помірних швидкостей.
Якими можуть бути температури вночі та вдень
– Температури (впродовж 7-9 вересня, - Ред.) - приблизно такі самі й залишатимуться.
Тобто ніч +7...+12°С, а день +17...+22°С.
Трішки тепліше - Закарпаття та південь - до +25°С у денні години.
Особливості погоди в Україні 7-9 вересня (інфографіка: РБК-Україна)
Що може бути з погодою в Україні пізніше
– 10-11 вересня - в західних областях, а 12-13 - по Україні (крім сходу), в нас можуть бути вже нові "порції" дощів. Нові фронти.
По температурі... трішечки може підвищитися. Не сильно, скажімо так.
Буквально от 10-го числа - може бути підвищення до +11...+18°С вночі та до +22...+29°С вдень.
Але вже з 11 вересня - у західних областях знову зниження... Десь на 3-6 градусів може бути.
Пов'язане з надходженням наступних атмосферних фронтів.
Тому такий вже, стриманий характер погоди. Подекуди - з осінніми нотками.
Чи вважається така погода нормою для вересня
– Зараз у нас, якщо відносно норми дивитися, то в більшості регіонів України - якраз-таки температура близька до норми.
Хоча подекуди - в Тернопільській, Дніпропетровській, Одеській, Херсонській областях - навіть вища за норму, на 3-6 градусів.
Тому - так. Ці такі показники, які ми будемо очікувати, вони - близькі до норми.
В принципі, вересень якраз-таки і характеризується тим, що в ньому можуть бути різні прояви погоди.
Від +30°С у денні години... до таких от стриманих +10°С, подекуди +15°С в нічні години.
Це - притаманна йому характеристика. Коли не знаєш, що вдягнути (бо вранці прохолодно, а вдень ще тепло).
Чи може температура впасти до нуля або й нижче
– Поки що - таких передумов немає.
У найближчій синоптичній перспективі. Тобто у найближчий тиждень.
Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розкрили всю правду про роботу синоптиків і прогнози.
Крім того, українцям пояснили, якою може бути погода у вересні в цілому.
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