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Похолодання надовго? Синоптик розповіла, що буде з погодою в найближчий тиждень

16:58 04.09.2026 Пт
5 хв
Черговий атмосферний фронт може наробити лиха штормовим вітром з дощами
aimg Ірина Костенко
Похолодання надовго? Синоптик розповіла, що буде з погодою в найближчий тиждень Українців попереджають про наближення небезпечної негоди (фото ілюстративне: Getty Images)
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Погода в Україні найближчими днями помітно зміниться. Дощів місцями стане більше, вітер посилиться до штормових поривів, а температура повітря - відчутно впаде.

Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Від чого буде залежати погода найближчим часом

– У нас завершується перший тиждень осені. І вже є такі... натяки, якраз-таки, на осінню погоду.

Впродовж вихідних (5-6 вересня, - Ред.) у нас будуть досить динамічні процеси.

У повітряних просторах над Україною переважатиме північно-західний перенос і процес.

Саме звідти - з північного заходу - вже 5 числа до нас буде надходити атмосферний фронт. І рухатиметься у південно-східному напрямку.

Своїм впливом він буде охоплювати практично більшість областей.

Завтра вночі - це північна частина, а потім - він зміститься до південно-східної частини України, скажімо так.

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Які синоптичні зміни принесе з собою цей фронт

– Практично в більшості регіонів впродовж вихідних будуть невеликі та помірні дощі.

По деяких південних, частково - центральних областях, вони можуть супроводжуватися грозами.

Цей атмосферний фронт буде проходити, скажімо так, у два етапи.

Спочатку - такий, більш інтенсивний. А потім - вже в неділю (6 вересня, - Ред.) - до території України буде надходити наступна "порція" опадів.

Тобто буде певна "перерва", і в неділю в нас знову дощитиме.

Така в нас по опадах ситуація.

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Чи готуватись до небезпечного вітру в цей період

– На вітер варто звернути увагу.

Адже він у нас - під час проходження атмосферного фронту - буде з поривами 15-20 м/с. І в суботу, і в неділю.

Тому тут треба бути уважними й обережними. І врахувати це в своїх планах.

Що буде така, вітряна погода. Часом - з дощами.

Що буде з температурою повітря найближчими днями

– В суботу - трішки тепліше, але в неділю вже прохолодніше стане.

Температурні показники... будуть змінюватись більш відчутно.

В суботу вони ще утримуватимуться вночі +12...+17°С, вдень +22...+27°С.

На півдні та сході країни - навіть до +30°С.

Похолодання надовго? Синоптик розповіла, що буде з погодою в найближчий тижденьОсобливості погоди в Україні в суботу, 5 вересня (інфографіка: РБК-Україна)

Але вже починаючи з неділі - буде більш відчутне зниження.

Вночі температури будуть вже від +7°С до +14°С, а в денні години - скромні +15...+23°С.

На півдні - там ще до +25°С подекуди вдень може прогрітися повітря.

Тому вихідні - такі, дещо дискомфортні.

Похолодання надовго? Синоптик розповіла, що буде з погодою в найближчий тижденьОсобливості погоди в Україні в неділю, 6 вересня (інфографіка: РБК-Україна)

Чого чекати від опадів на початку наступного тижня

– Якщо говорити про початок наступного тижня, то там вже буде підвищуватися атмосферний тиск - із південного заходу.

Він буде витісняти ці атмосферні фронти. Тож буде вже переважати погода без опадів.

Принаймні в першій половині наступного тижня (впродовж 7-9 вересня, - Ред.).

Чи зміниться при цьому ситуація з вітром

– З початком наступного тижня по вітровій ситуації - буде більш спокійно, вже без поривів, без опадів.

Лише по сходу України залишки опадів ще можуть бути.

А 8-9 вересня - в нас без опадів. І більш спокійний вітер - вже помірних швидкостей.

Якими можуть бути температури вночі та вдень

– Температури (впродовж 7-9 вересня, - Ред.) - приблизно такі самі й залишатимуться.

Тобто ніч +7...+12°С, а день +17...+22°С.

Трішки тепліше - Закарпаття та південь - до +25°С у денні години.

Похолодання надовго? Синоптик розповіла, що буде з погодою в найближчий тижденьОсобливості погоди в Україні 7-9 вересня (інфографіка: РБК-Україна)

Що може бути з погодою в Україні пізніше

– 10-11 вересня - в західних областях, а 12-13 - по Україні (крім сходу), в нас можуть бути вже нові "порції" дощів. Нові фронти.

По температурі... трішечки може підвищитися. Не сильно, скажімо так.

Буквально от 10-го числа - може бути підвищення до +11...+18°С вночі та до +22...+29°С вдень.

Але вже з 11 вересня - у західних областях знову зниження... Десь на 3-6 градусів може бути.

Пов'язане з надходженням наступних атмосферних фронтів.

Тому такий вже, стриманий характер погоди. Подекуди - з осінніми нотками.

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Чи вважається така погода нормою для вересня

– Зараз у нас, якщо відносно норми дивитися, то в більшості регіонів України - якраз-таки температура близька до норми.

Хоча подекуди - в Тернопільській, Дніпропетровській, Одеській, Херсонській областях - навіть вища за норму, на 3-6 градусів.

Тому - так. Ці такі показники, які ми будемо очікувати, вони - близькі до норми.

В принципі, вересень якраз-таки і характеризується тим, що в ньому можуть бути різні прояви погоди.

Від +30°С у денні години... до таких от стриманих +10°С, подекуди +15°С в нічні години.

Це - притаманна йому характеристика. Коли не знаєш, що вдягнути (бо вранці прохолодно, а вдень ще тепло).

Чи може температура впасти до нуля або й нижче

– Поки що - таких передумов немає.

У найближчій синоптичній перспективі. Тобто у найближчий тиждень.

Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розкрили всю правду про роботу синоптиків і прогнози.

Крім того, українцям пояснили, якою може бути погода у вересні в цілому.

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