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Росія двічі вдарила по складах на Одещині: є постраждалі та пожежі

15:56 04.09.2026 Пт
2 хв
Атака призвела до кількох наслідків, які вже ліквідують на місці
aimg Анастасія Никончук
Росія двічі вдарила по складах на Одещині: є постраждалі та пожежі Ілюстративне фото: обстріл Одеської області (GettyImages)
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Російські війська вкотре атакували Одеську область. Під удар 4 вересня двічі потрапили складські приміщення, де зберігалися продовольчі та промислові товари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Одеської ОВ Олега Кіпера в Telegram.

Під час чергової атаки на Одещину російські війська завдали двох ударів по складах із продовольчими та промисловими товарами.

Внаслідок пошкодження отримали будівлю та її елементи. Зокрема, було розбито скло та пошкоджено фасад приміщення.

Атака також спричинила спалах на території складів. Вогонь поширився на вантажні автомобілі, які були поруч із місцем удару.

Таким чином, наслідки обстрілу торкнулися не тільки самого складського приміщення, а й транспорту, що розташований на території.

Фото: Одеська ОВА

Є постраждалі

Внаслідок російської атаки отримали травми двоє людей. Рятувальники оперативно розпочали ліквідацію спалахів. Наразі всі пожежі, які з'явилися після атаки, вже вдалося загасити.

Наслідки атаки ліквідують

Після завершення гасіння на місці продовжують працювати відповідні служби. Наразі фахівці займаються усуненням наслідків російського удару та приведенням території у безпечний стан.

Атака зі складських приміщень стала черговим ударом по об'єктах на території Одеської області. При цьому основні наслідки події вже локалізовані: пожежі ліквідовано, а роботи на місці продовжуються.

Нагадуємо, що вранці 4 вересня Одеса знову опинилася під атакою російських військ. Спочатку міська влада повідомляла про трьох постраждалих, проте пізніше стало відомо про загибель людини.

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