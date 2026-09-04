Похолодание надолго? Синоптик рассказала, что будет с погодой в ближайшую неделю
Погода в Украине в ближайшие дни заметно изменится. Дождей местами станет больше, ветер усилится до штормовых порывов, а температура воздуха - ощутимо упадет.
Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказала начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
От чего будет зависеть погода в ближайшее время
– У нас заканчивается первая неделя осени. И уже есть такие... намеки, как раз таки, на осеннюю погоду.
В течение выходных (5-6 сентября, - Ред.) у нас будут достаточно динамичные процессы.
В воздушных просторах над Украиной будет преобладать северо-западный перенос и процесс.
Именно оттуда - с северо-запада - уже 5 числа к нам будет поступать атмосферный фронт. И будет двигаться в юго-восточном направлении.
Своим влиянием он будет охватывать практически большинство областей.
Завтра ночью - это северная часть, а затем - он сместится к юго-восточной части Украины, скажем так.
Какие синоптические изменения принесет с собой этот фронт
– Практически в большинстве регионов в течение выходных будут небольшие и умеренные дожди.
По некоторым южным, частично - центральным областям, они могут сопровождаться грозами.
Этот атмосферный фронт будет проходить, скажем так, в два этапа.
Сначала - такой, более интенсивный. А потом - уже в воскресенье (6 сентября, - Ред.) - к территории Украины будет поступать следующая "порция" осадков.
То есть будет определенный "перерыв", и в воскресенье у нас снова будет дождь.
Такая у нас по осадкам ситуация.
Готовиться ли к опасному ветру в этот период
– На ветер стоит обратить внимание.
Ведь он у нас - во время прохождения атмосферного фронта - будет с порывами 15-20 м/с. И в субботу, и в воскресенье.
Поэтому здесь нужно быть внимательными и осторожными. И учесть это в своих планах.
Что будет такая, ветреная погода. Иногда - с дождями.
Что будет с температурой воздуха в ближайшие дни
– В субботу - немного теплее, но в воскресенье уже прохладнее станет.
Температурные показатели... будут изменяться более ощутимо.
В субботу они еще будут удерживаться ночью +12...+17°С, днем +22...+27°С.
На юге и востоке страны - даже до +30°С.
Особенности погоды в Украине в субботу, 5 сентября (инфографика: РБК-Украина)
Но уже начиная с воскресенья - будет более ощутимое снижение.
Ночью температуры будут уже от +7°С до +14°С, а в дневные часы - скромные +15...+23°С.
На юге - там еще до +25°С кое-где днем может прогреться воздух.
Поэтому выходные - такие, несколько дискомфортные.
Особенности погоды в Украине в воскресенье, 6 сентября (инфографика: РБК-Украина)
Чего ждать от осадков в начале следующей недели
– Если говорить о начале следующей недели, то там уже будет повышаться атмосферное давление - с юго-запада.
Оно будет вытеснять эти атмосферные фронты. Так что будет уже преобладать погода без осадков.
По крайней мере, в первой половине следующей недели (в течение 7-9 сентября, - Ред.).
Изменится ли при этом ситуация с ветром
– С началом следующей недели по ветровой ситуации - будет спокойнее, уже без порывов, без осадков.
Лишь по востоку Украины остатки осадков еще могут быть.
А 8-9 сентября - у нас без осадков. И более спокойный ветер - уже умеренных скоростей.
Какими могут быть температуры ночью и днем
– Температуры (в течение 7-9 сентября, - Ред.) - примерно такие же и будут оставаться.
То есть ночь +7...+12°С, а день +17...+22°С.
Немного теплее - Закарпатье и юг - до +25°С в дневные часы.
Особенности погоды в Украине 7-9 сентября (инфографика: РБК-Украина)
Что может быть с погодой в Украине позже
– 10-11 сентября - в западных областях, а 12-13 - по Украине (кроме востока), у нас могут быть уже новые "порции" дождей. Новые фронты.
По температуре... немножко может повыситься. Не сильно, скажем так.
Буквально вот 10-го числа - возможно повышение до +11...+18°С ночью и до +22...+29°С днем.
Но уже с 11 сентября - в западных областях снова понижение... Где-то на 3-6 градусов может быть.
Связанное с поступлением следующих атмосферных фронтов.
Поэтому такой уже, сдержанный характер погоды. Кое-где - с осенними нотками.
Считается ли такая погода нормой для сентября
– Сейчас у нас, если относительно нормы смотреть, то в большинстве регионов Украины, как раз таки, температура близка к норме.
Хотя кое-где - в Тернопольской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской областях - даже выше нормы, на 3-6 градусов.
Поэтому - да. Эти такие показатели, которые мы будем ожидать, они - близки к норме.
В принципе, сентябрь как раз и характеризуется тем, что в нем могут быть разные проявления погоды.
От +30°С в дневные часы... до таких вот сдержанных +10°С, иногда +15°С в ночные часы.
Это - присущая ему характеристика. Когда не знаешь, что надеть (потому что утром прохладно, а днем еще тепло).
Может ли температура упасть до нуля или ниже
– Пока что таких предпосылок нет.
В ближайшей синоптической перспективе. То есть в ближайшую неделю.
Напомним, ранее в УкрГМЦ раскрыли всю правду о работе синоптиков и прогнозах.
Кроме того, украинцам объяснили, какой может быть погода в сентябре в целом.
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