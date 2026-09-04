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Похолодание надолго? Синоптик рассказала, что будет с погодой в ближайшую неделю

16:58 04.09.2026 Пт
5 мин
Очередной атмосферный фронт может наделать бед штормовым ветром с дождями
aimg Ирина Костенко
Похолодание надолго? Синоптик рассказала, что будет с погодой в ближайшую неделю Украинцев предупреждают о приближении опасной непогоды (фото иллюстративное: Getty Images)
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Погода в Украине в ближайшие дни заметно изменится. Дождей местами станет больше, ветер усилится до штормовых порывов, а температура воздуха - ощутимо упадет.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказала начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

От чего будет зависеть погода в ближайшее время

– У нас заканчивается первая неделя осени. И уже есть такие... намеки, как раз таки, на осеннюю погоду.

В течение выходных (5-6 сентября, - Ред.) у нас будут достаточно динамичные процессы.

В воздушных просторах над Украиной будет преобладать северо-западный перенос и процесс.

Именно оттуда - с северо-запада - уже 5 числа к нам будет поступать атмосферный фронт. И будет двигаться в юго-восточном направлении.

Своим влиянием он будет охватывать практически большинство областей.

Завтра ночью - это северная часть, а затем - он сместится к юго-восточной части Украины, скажем так.

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Какие синоптические изменения принесет с собой этот фронт

– Практически в большинстве регионов в течение выходных будут небольшие и умеренные дожди.

По некоторым южным, частично - центральным областям, они могут сопровождаться грозами.

Этот атмосферный фронт будет проходить, скажем так, в два этапа.

Сначала - такой, более интенсивный. А потом - уже в воскресенье (6 сентября, - Ред.) - к территории Украины будет поступать следующая "порция" осадков.

То есть будет определенный "перерыв", и в воскресенье у нас снова будет дождь.

Такая у нас по осадкам ситуация.

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Готовиться ли к опасному ветру в этот период

– На ветер стоит обратить внимание.

Ведь он у нас - во время прохождения атмосферного фронта - будет с порывами 15-20 м/с. И в субботу, и в воскресенье.

Поэтому здесь нужно быть внимательными и осторожными. И учесть это в своих планах.

Что будет такая, ветреная погода. Иногда - с дождями.

Что будет с температурой воздуха в ближайшие дни

– В субботу - немного теплее, но в воскресенье уже прохладнее станет.

Температурные показатели... будут изменяться более ощутимо.

В субботу они еще будут удерживаться ночью +12...+17°С, днем +22...+27°С.

На юге и востоке страны - даже до +30°С.

Похолодание надолго? Синоптик рассказала, что будет с погодой в ближайшую неделюОсобенности погоды в Украине в субботу, 5 сентября (инфографика: РБК-Украина)

Но уже начиная с воскресенья - будет более ощутимое снижение.

Ночью температуры будут уже от +7°С до +14°С, а в дневные часы - скромные +15...+23°С.

На юге - там еще до +25°С кое-где днем может прогреться воздух.

Поэтому выходные - такие, несколько дискомфортные.

Похолодание надолго? Синоптик рассказала, что будет с погодой в ближайшую неделюОсобенности погоды в Украине в воскресенье, 6 сентября (инфографика: РБК-Украина)

Чего ждать от осадков в начале следующей недели

– Если говорить о начале следующей недели, то там уже будет повышаться атмосферное давление - с юго-запада.

Оно будет вытеснять эти атмосферные фронты. Так что будет уже преобладать погода без осадков.

По крайней мере, в первой половине следующей недели (в течение 7-9 сентября, - Ред.).

Изменится ли при этом ситуация с ветром

– С началом следующей недели по ветровой ситуации - будет спокойнее, уже без порывов, без осадков.

Лишь по востоку Украины остатки осадков еще могут быть.

А 8-9 сентября - у нас без осадков. И более спокойный ветер - уже умеренных скоростей.

Какими могут быть температуры ночью и днем

– Температуры (в течение 7-9 сентября, - Ред.) - примерно такие же и будут оставаться.

То есть ночь +7...+12°С, а день +17...+22°С.

Немного теплее - Закарпатье и юг - до +25°С в дневные часы.

Похолодание надолго? Синоптик рассказала, что будет с погодой в ближайшую неделюОсобенности погоды в Украине 7-9 сентября (инфографика: РБК-Украина)

Что может быть с погодой в Украине позже

– 10-11 сентября - в западных областях, а 12-13 - по Украине (кроме востока), у нас могут быть уже новые "порции" дождей. Новые фронты.

По температуре... немножко может повыситься. Не сильно, скажем так.

Буквально вот 10-го числа - возможно повышение до +11...+18°С ночью и до +22...+29°С днем.

Но уже с 11 сентября - в западных областях снова понижение... Где-то на 3-6 градусов может быть.

Связанное с поступлением следующих атмосферных фронтов.

Поэтому такой уже, сдержанный характер погоды. Кое-где - с осенними нотками.

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Считается ли такая погода нормой для сентября

– Сейчас у нас, если относительно нормы смотреть, то в большинстве регионов Украины, как раз таки, температура близка к норме.

Хотя кое-где - в Тернопольской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской областях - даже выше нормы, на 3-6 градусов.

Поэтому - да. Эти такие показатели, которые мы будем ожидать, они - близки к норме.

В принципе, сентябрь как раз и характеризуется тем, что в нем могут быть разные проявления погоды.

От +30°С в дневные часы... до таких вот сдержанных +10°С, иногда +15°С в ночные часы.

Это - присущая ему характеристика. Когда не знаешь, что надеть (потому что утром прохладно, а днем еще тепло).

Может ли температура упасть до нуля или ниже

– Пока что таких предпосылок нет.

В ближайшей синоптической перспективе. То есть в ближайшую неделю.

Напомним, ранее в УкрГМЦ раскрыли всю правду о работе синоптиков и прогнозах.

Кроме того, украинцам объяснили, какой может быть погода в сентябре в целом.

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