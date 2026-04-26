Похолодання, дощі та мокрий сніг накриють Україну: де сьогодні розгуляється негода

В Україні сьогодні, 26 квітня, очікується погіршення погоди. У більшості регіонів прогнозується похолодання, сильний штормовий вітер, дощ та мокрий сніг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.
Сьогодні у більшості областей України очікується зміна погоди. Похолодання, сильний штормовий вітер з північного заходу до 15-20 м/с, дощі, на півночі та заході подекуди з мокрим снігом.
Водночас південний схід України втримається від опадів і там ще побуде тепла погода.
У Києві сьоодні очікується дощ, можливо з мокрим снігом ввечері, зниження температури повітря та сильний вітер.
Нагадаємо, 24 квітня сильні пориви вітру наробили чимало шкоди у різних областях України. Місцями для ліквідації наслідків негоди залучали не лише комунальників, але й пожежно-рятувальні підрозділи.
А нещодавно у Києві та області за короткий час розігралася потужна негода, яка супроводжувалася шквальним вітром і градом, що призвело до пошкоджень інфраструктури та автомобілів.
Також раніше синоптики пояснили, від чого можуть залежати заморозки в Україні й чи чекати ще сніг у квітні.