Похолодание, дожди и мокрый снег накроют Украину: где сегодня разгуляется непогода

07:00 26.04.2026 Вс
1 мин
Потепления не ждать?
aimg Татьяна Степанова
Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на 26 апреля (Игорь Кузнецов, РБК-Украина)

В Украине сегодня, 26 апреля, ожидается ухудшение погоды. В большинстве регионов прогнозируется похолодание, сильный штормовой ветер, дождь и мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.

Сегодня в большинстве областей Украины ожидается изменение погоды. Похолодание, сильный штормовой ветер с северо-запада до 15-20 м/с, дожди, на севере и западе местами с мокрым снегом.

В то же время юго-восток Украины удержится от осадков и там еще побудет теплая погода.

В Киеве сегодня ожидается дождь, возможно с мокрым снегом вечером, снижение температуры воздуха и сильный ветер.

meteo.gov.ua

Непогода в апреле

Напомним, 24 апреля сильные порывы ветра наделали немало вреда в разных областях Украины. Местами для ликвидации последствий непогоды привлекали не только коммунальщиков, но и пожарно-спасательные подразделения.

А недавно в Киеве и области за короткое время разыгралась мощная непогода, которая сопровождалась шквальным ветром и градом, что привело к повреждениям инфраструктуры и автомобилей.

Также ранее синоптики объяснили, от чего могут зависеть заморозки в Украине и ждать ли еще снег в апреле.

