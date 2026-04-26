Похолодання, дощі та мокрий сніг накриють Україну: де сьогодні розгуляється негода

В Україні сьогодні, 26 квітня, очікується погіршення погоди. У більшості регіонів прогнозується похолодання, сильний штормовий вітер, дощ та мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.

Сьогодні у більшості областей України очікується зміна погоди. Похолодання, сильний штормовий вітер з північного заходу до 15-20 м/с, дощі, на півночі та заході подекуди з мокрим снігом.

Водночас південний схід України втримається від опадів і там ще побуде тепла погода.

У Києві сьоодні очікується дощ, можливо з мокрим снігом ввечері, зниження температури повітря та сильний вітер.

