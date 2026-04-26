Похолодание, дожди и мокрый снег накроют Украину: где сегодня разгуляется непогода

В Украине сегодня, 26 апреля, ожидается ухудшение погоды. В большинстве регионов прогнозируется похолодание, сильный штормовой ветер, дождь и мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.

Сегодня в большинстве областей Украины ожидается изменение погоды. Похолодание, сильный штормовой ветер с северо-запада до 15-20 м/с, дожди, на севере и западе местами с мокрым снегом.

В то же время юго-восток Украины удержится от осадков и там еще побудет теплая погода.

В Киеве сегодня ожидается дождь, возможно с мокрым снегом вечером, снижение температуры воздуха и сильный ветер.

