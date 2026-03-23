Погрожував "самосудом". В Одесі чоловік намагався взяти у заручники бригаду "швидкої"
В Одесі чоловік, який назвав себе військовим, намагався взяти у заручники бригаду "швидкої" та погрожував її екіпажу "самосудом".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.
"В Одесі стався кричущий випадок. Чоловік, прикриваючись статусом "військового", неодноразово погрожував диспетчерам 103, а згодом – взяв у заручники бригаду ЕМД №26, яка прибула на виклик до його матері", - зазначили у Центрі екстреної меддопомоги.
Зазначається, що чоловік закрив двері та погрожував лікарю і фельдшеру "самосудом", а також відправкою "на нуль" та мобілізацією.
Згодом на місце події прибули поліція, служба охорони та психіатрична бригада, спільними діями вдалося уникнути трагедії.
В України працює екстрена служба 112
Нагадаємо, єдину екстрену службу 112 створили в Україні у вересні 2022 року (відповідний законопроект ухвалила 308 голосами Верховна Рада).
Тим часом офіційний мобільний сервіс екстреної допомоги 112 Ukraine Міністерство внутрішніх справ України представило у грудні 2025 року. Додаток дозволяє викликати рятувальників, поліцію, медиків чи газову службу навіть без мобільного сигналу - оператор сам оцінює ситуацію та координує допомогу.
