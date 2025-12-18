МВС запустило додаток 112 Ukraine: екстрена допомога доступна навіть без зв'язку

Міністерство внутрішніх справ України представило офіційний мобільний сервіс екстреної допомоги "112 Ukraine". Додаток дозволяє викликати рятувальників, поліцію, медиків чи газову службу навіть без мобільного сигналу - оператор сам оцінює ситуацію та координує допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка .

Скачати 112 Ukraine можна на пристрої з iOS та Android .

Застосунок 112 дозволяє отримати допомогу за будь-яких умов, навіть якщо інші канали зв’язку недоступні.

МВС планує додавати нові функції, зокрема можливість виклику жестовою мовою, щоб зробити сервіс доступним для всіх користувачів.

Коли "112 Ukraine" буде особливо корисним:

