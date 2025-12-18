ua en ru
Чт, 18 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

МВС запустило додаток 112 Ukraine: екстрена допомога доступна навіть без зв'язку

Четвер 18 грудня 2025 16:11
UA EN RU
МВС запустило додаток 112 Ukraine: екстрена допомога доступна навіть без зв'язку Завантажити 112 Ukraine можна вже зараз (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Павло Колеснік

Міністерство внутрішніх справ України представило офіційний мобільний сервіс екстреної допомоги "112 Ukraine". Додаток дозволяє викликати рятувальників, поліцію, медиків чи газову службу навіть без мобільного сигналу - оператор сам оцінює ситуацію та координує допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Коли "112 Ukraine" буде особливо корисним:

  • У підвалах чи укриттях з Wi-Fi, але без стільникового покриття
  • У зонах зі слабким або нестабільним сигналом
  • Під час аварій та збоїв у роботі мобільних мереж.

Варто зазначити, що перед роботою із додатком необхідно пройти авторизацію.

МВС планує додавати нові функції, зокрема можливість виклику жестовою мовою, щоб зробити сервіс доступним для всіх користувачів.

Застосунок 112 дозволяє отримати допомогу за будь-яких умов, навіть якщо інші канали зв’язку недоступні.

Усі персональні дані захищені. Сервіс відповідає державним стандартам кібербезпеки, а дані використовуються лише для обробки екстрених викликів.

Скачати 112 Ukraine можна на пристрої з iOS та Android.

МВС запустило додаток 112 Ukraine: екстрена допомога доступна навіть без зв'язкуСкріншот

Раніше ми писали, що власникам індивідуальних автономерів пояснили, чому їх не можна використовувати для поїздок за кордон.

А ще в нас є матеріал про те, що ексглава МВС часів Януковича постане перед судом за звинуваченням у державній зраді.

Також нагадаємо, що в МВС назвали кількість укриттів в Україні, які можуть вмістити близько половини населення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України экстренная помощь Додаток
Новини
Вибори в Україні під час війни: що про це говорять і чи можливе голосування в "Дії"
Вибори в Україні під час війни: що про це говорять і чи можливе голосування в "Дії"
Аналітика
Росія навряд чи зможе захопити Донеччину до 2027–2028 років: інтерв'ю аналітиків ISW
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія навряд чи зможе захопити Донеччину до 2027–2028 років: інтерв'ю аналітиків ISW