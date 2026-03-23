ua en ru
Пн, 23 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Угрожал "самосудом". В Одессе мужчина пытался взять в заложники бригаду "скорой"

13:49 23.03.2026 Пн
1 мин
Медики раскрыли детали инцидента в Одессе
Константин Широкун
Угрожал "самосудом". В Одессе мужчина пытался взять в заложники бригаду "скорой" Фото: в Одессе мужчина пытался взять в заложники бригаду "скорой" (Getty Images)

В Одессе мужчина, назвавший себя военным, пытался взять в заложники бригаду "скорой" и угрожал ее экипажу "самосудом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.

Читайте также: Новые возможности спасают жизни: какие важные обновления получило приложение 112 Ukraine

"В Одессе произошел вопиющий случай. Мужчина, прикрываясь статусом "военного", неоднократно угрожал диспетчерам 103, а впоследствии - взял в заложники бригаду ЭМП №26, которая прибыла на вызов к его матери", - отметили в Центре экстренной медпомощи.

Отмечается, что мужчина закрыл дверь и угрожал врачу и фельдшеру "самосудом", а также отправкой "на ноль" и мобилизацией.

Впоследствии на место происшествия прибыли полиция, служба охраны и психиатрическая бригада, совместными действиями удалось избежать трагедии.

В Украине работает экстренная служба 112

Напомним, единую экстренную службу 112 создали в Украине в сентябре 2022 года (соответствующий законопроект приняла 308 голосами Верховная Рада).

Между тем официальный мобильный сервис экстренной помощи 112 Ukraine Министерство внутренних дел Украины представило в декабре 2025 года. Приложение позволяет вызвать спасателей, полицию, медиков или газовую службу даже без мобильного сигнала - оператор сам оценивает ситуацию и координирует помощь.

Как работает Служба 112 - читайте в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Одесса Скорая
Новости
Дизель уже по 90 гривен? Популярные АЗС подняли цены на топливо за выходные
Дизель уже по 90 гривен? Популярные АЗС подняли цены на топливо за выходные
Аналитика
Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти