Угрожал "самосудом". В Одессе мужчина пытался взять в заложники бригаду "скорой"
В Одессе мужчина, назвавший себя военным, пытался взять в заложники бригаду "скорой" и угрожал ее экипажу "самосудом".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.
"В Одессе произошел вопиющий случай. Мужчина, прикрываясь статусом "военного", неоднократно угрожал диспетчерам 103, а впоследствии - взял в заложники бригаду ЭМП №26, которая прибыла на вызов к его матери", - отметили в Центре экстренной медпомощи.
Отмечается, что мужчина закрыл дверь и угрожал врачу и фельдшеру "самосудом", а также отправкой "на ноль" и мобилизацией.
Впоследствии на место происшествия прибыли полиция, служба охраны и психиатрическая бригада, совместными действиями удалось избежать трагедии.
В Украине работает экстренная служба 112
Напомним, единую экстренную службу 112 создали в Украине в сентябре 2022 года (соответствующий законопроект приняла 308 голосами Верховная Рада).
Между тем официальный мобильный сервис экстренной помощи 112 Ukraine Министерство внутренних дел Украины представило в декабре 2025 года. Приложение позволяет вызвать спасателей, полицию, медиков или газовую службу даже без мобильного сигнала - оператор сам оценивает ситуацию и координирует помощь.
