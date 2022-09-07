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В Украине создали единую экстренную службу 112: как она будет работать

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Украина, Среда 07 сентября 2022 14:25
В Украине создали единую экстренную службу 112: как она будет работать Фото: в Украине создадут Службу 112 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла закон о системе экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112. Документ в целом поддержали 308 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №7581.

Закон предусматривает:

  • создание единого центра приема и обработки экстренных вызовов, что позволит обеспечить надлежащий уровень оказание экстренной помощи населению в случае угрозы возникновения или возникновения экстренных ситуаций;
  • организация приема обращений до экстренных служб по принципу "единого окна", что позволит использовать для вызова единый телефонный номер 112;
  • обеспечение службы 112 и оперативно-диспетчерских служб (101, 102, 103, 104), круглосуточным онлайн-доступом к соответствующим фактическим данным с результатами фиксации техническими средствами общественных мест и метаданных к ним;
  • предоставление экстренным службам права автоматически получать информацию о местонахождении абонента (данные геолокации) и введение обязанности поставщиков электронных коммуникаций предоставлять экстренным службам такую информацию.

Как отмечается пояснительной записке к проекту, с 24 февраля нагрузка на службы экстренной помощи населению резко возросла. Так, среднее количество ежедневных экстренных вызовов в службы 101 и 102 со времени введения в Украине военного положения выросло на 45%.

Основными причинами, которые не позволяют значительно повысить эффективность оказания экстренной помощи, являются:

  • высокая нагрузка на экстренные службы, потеря времени от поступления вызова до начала оказания помощи пострадавшим и недостатки в организации взаимодействия - одна из главных причин высокой смертности в случае наступления экстренных ситуаций;
  • отсутствие единого центра принятия и обработки экстренных вызовов, что не позволяет привлекать несколько экстренных служб в случае возникновения экстренных ситуаций.

"Для устранения этих недостатков необходимо ввести систему быстрого реагирования, что сократит время реагирования на опасные ситуации и повысит эффективность подразделений экстренной помощи населению", - говорится в документе.

Напомним, Великобритания предоставила Украине возможность бесплатно имплементировать в систему приложение GoodSAM. Медики экстренной медицинской помощи (ЭМП) смогут получать геолокацию пациентов и поддерживать с ними видеосвязь.

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