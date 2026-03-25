Погода в Україні змінюється: в які області завтра прийде дощ і де прогріє до +18

Як буде змінюватись погода

Згідно з прогнозом спеціалістів на добу 26 березня, синоптична ситуація в Україні "зазнаватиме змін".

"Холодний північний процес на деякий час змінюватиметься на теплий весняний з південного заходу", - пояснили українцям.

При цьому, виходячи з інформації УкрГМЦ:

тиск буде інтенсивно падати;

на висотах - надходитиме більш тепле повітря;

збільшиться хмарність.

Де і коли можуть бути опади

"У більшості областей ще опадів не чекаємо", - повідомили в Укргідрометцентрі.

Водночас зазначається, що вночі невеликий дощ може бути:

у Запорізькій області;

у Дніпропетровській області;

у Полтавській області;

у Сумській області;

у Харківській області.

Вдень на невеликий дощ розраховують місцями:

на крайньому заході;

на сході країни.

Де завтра буде найтепліше

Температура повітря впродовж 26 березня очікується в середньому по Україні:

вночі - від 0 до 5 градусів тепла;

вдень - близько 11-16 градусів вище нуля.

Тим часом найтепліше вдень буде на півдні та Закарпатті. Там стовпчики термометрів можуть сягати +18°C.

У Карпатах температура повітря очікується:

вночі - близько 0 градусів;

вдень - в межах 8-13 градусів тепла.

Прогноз погоди по Україні на 26 березня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Що буде з погодою по Києву та області

По території міста Києва та Київської області погода 26 березня буде з мінливою хмарністю.

Опадів не передбачається.

Вітер - південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Прогноз погоди на завтра по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура повітря в Києві:

вночі - близько 2-4 градусів тепла;

вдень - близько 13-15 градусів тепла.

Температура повітря по області: